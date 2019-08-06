Арсенал сдетонировал по всем направлениям

В понедельник до глубокой ночи продолжались взрывы на территории войсковой части, расположенной рядом со стотысячным городом Ачинском в Красноярском крае. ЧП произошло на складах боеприпасов, где хранятся десятки тысяч крупнокалиберных снарядов и пороховых зарядов. Жителей населенных пунктов, расположенных в зоне возможного поражения, эвакуировали, приостановил работу Ачинский глиноземный комбинат «Русала», было скорректировано железнодорожное и автомобильное движение, а также воздушное сообщение. В понедельник сообщалось лишь о нескольких раненых, однако судьба военнослужащих, находившихся непосредственно в части, оставалась неизвестной — большая их часть укрылась в бомбоубежище. Возглавивший оперативный штаб губернатор Красноярского края Александр Усс оценивал ситуацию как критическую, но «координируемую».

Сигнал о чрезвычайном происшествии на пульт главного управления МЧС по Красноярскому краю от оперативного дежурного диспетчерской службы Ачинского района поступил в 17:40 по местному времени. По словам дежурного, на территории склада хранения боеприпасов войсковой части, расположенной рядом с поселком Каменка, происходят взрывы, спровоцировавшие крупный пожар. На место сразу направили оперативную группу областного главка и Ачинского гарнизона, к месту событий выехали военные пожарные поезда.

Как выяснилось, взлетел на воздух склад артиллерийских боеприпасов центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа (войсковая часть №74008, по некоторым данным, до недавних пор находилась в подчинении главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны), расположенный в 5 км от Каменки. Прибыв на место, сотрудники МЧС и военные спасатели поняли, что ситуация очень тревожная: в воздухе стояла густая пелена дыма, в небе завис характерный гриб, а взрывы следовали один за другим. Спасатели начали разворачивать пункты размещения людей в поселках Горный и Ястребово, одновременно из населенных пунктов, расположенных ближе всего к месту ЧП (в пределах 20 км),— Каменки, Заворки, Ключей и Малого Улуя,— начали эвакуировать жителей. Кроме того, приступили к вывозу детей из оздоровительных лагерей. Вскоре поступила информация о том, что пожарная и другая техника, находившаяся в самой войсковой части, уничтожена огнем, а большинство военнослужащих укрылось в бомбоубежище. Часть военных смогли самостоятельно покинуть территорию складов. Их вместе с местным населением вывезли на автобусах и личных автомобилях.

Тем временем для тушения пожара прибыли 153 спасателя Минобороны и МЧС и 51 единица техники. Возгоранию была присвоена повышенная категория сложности.

Однако взрывы не прекращались, и угроза поражения населения постоянно возрастала. Официальной информации о том, какие именно боеприпасы хранились на территории войсковой части, не поступало, однако, согласно данным местных ресурсов, речь может идти примерно о 40 тыс. снарядов калибра 122 и 152 мм, по большей части — для самоходных артиллерийских установок.

Позже эвакуация началась и в самом Ачинске, прежде всего в тех районах, которые находились в зоне возможного поражения,— на улицах Декабристов, Чкалова, 5 Июля, Кравченко, Чуприянова, Мира, Свердлова, Дзержинского, Ленина, Льва Толстого и других. К ее проведению подключились не только сотрудники МЧС, но и полицейские и войска Росгвардии. Силовики с помощью громкоговорителей призывали граждан с потенциально опасных улиц взять документы и покинуть жилые помещения, выйти на улицу к специально выделенным автобусам. Те развозили людей в эвакопункты, оперативно созданные в общеобразовательных школах №1, 12 и 18, а также детсадах Привокзального района. Между тем, как рассказала “Ъ” жительница города, обитатели Ачинска начали покидать жилье еще раньше, и к ночи все дороги были забиты автотранспортом.

К эвакуации населения, оказавшегося в зоне возможного поражения, подключили и общественный транспорт Фото: Дмитрий Дуб, Коммерсантъ

К вечеру понедельника сообщалось, что в больницу доставлены семь человек с осколочными ранениями. Однако точно определить количество пострадавших в день ЧП было невозможно, поскольку взрывы все продолжались и детально обследовать местность вокруг складов и в самой войсковой части спасатели не могли.

Происшествие на военных складах сказалось на работе транспорта и промышленных объектов. В Ачинске располагается несколько крупных промышленных предприятий. В наибольшей степени оказался затронут Ачинский глиноземный комбинат «Русала», который находится на расстоянии около 8–9 км от эпицентра взрыва. Согласно сообщению «Русала», предприятие, хотя и не получило повреждений, остановило работу, сотрудники были эвакуированы для обеспечения их безопасности.

На комбинате продолжает находиться лишь небольшое количество персонала, «необходимого для обеспечения безопасности предприятия». Мощность Ачинского глиноземного комбината составляет 1 млн тонн в год. Он отправляет сырье на сибирские площадки компании, в том числе на крупнейший в мире Красноярский алюминиевый завод (мощность 1 млн тонн в год).

Ачинский НПЗ «Роснефти» располагается примерно в 30 км от района взрыва и не останавливал работу и отгрузку нефтепродуктов. В «Транснефти» также заявили, что ее объекты не находятся в зоне возможного воздействия взрыва.

На железнодорожных перевозках в целом ЧП почти не сказалось: как сообщили “Ъ” в ОАО РЖД, в связи с нештатной ситуацией ограничено движение по участку Красноярской железной дороги Ачинск-2—Назарово. Это коснулось двух пассажирских поездов: №67 Москва—Абакан и №68 Абакан—Москва. Первый был остановлен на станции Шира, второй — на станции Ачинск-1, затем они были отправлены в конечные пункты следования круговым маршрутом через Красноярск. На движение других поездов ситуация не влияет, отметили в компании. Следующие пассажирские поезда на данном участке ожидаются 6 августа после 14:00 по московскому времени.

Воздушное пространство в радиусе 30 км от эпицентра взрыва закрыто, сказали «Интерфаксу» в подведомственном Росавиации ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения». Аэропорт Ачинска также попал в опасную зону, однако он не способен принимать крупные самолеты (только Ан-12, Ан-24 и более легкие). “Ъ” не удалось обнаружить пассажирские рейсы в этот аэропорт.

«В Красноярском крае в связи с пожаром в Ачинском районе энергетиками введен режим повышенной готовности»,— сказали в пресс-службе Красноярского филиала компании «Россети Сибирь».

Вечером в Ачинск прилетел глава Красноярского края Александр Усс, возглавивший оперативный штаб. В Ачинском районе был объявлен режим ЧС. «Ситуация находится в очень тяжелой критической фазе, но координируется оперативным штабом»,— заверил он.

Правоохранительные органы приступили к установлению причин взрыва. Пока официальных версий не выдвигалось, но, по всей вероятности, одной из приоритетных станет несоблюдение мер безопасности.

«Артиллерийский арсенал в Ачинске — это обычный склад боеприпасов, там нет и никогда не было ни химического, ни ядерного оружия,— сказал “Ъ” член комитета по обороне Госдумы шестого созыва, эколог Максим Шингаркин.— Арсенал очень старый (по сообщению Минобороны, склады планировалось ликвидировать в 2022 году.— “Ъ”). Сегодня там хранится оружие, приготовленное еще в эпоху холодной войны. Точных данных о характере пожара нет, однако хочу обратить внимание, что организация арсеналов с точки зрения пожаротушения в советское время предусматривала, что пожар и взрывы на отдельном хранилище не провоцируют возгорания и взрывов на соседних. То, что эвакуируют город, означает, что сценарий, как говорится, запроектный. Теперь важно, чтобы пожар не перекинулся на окружающие леса».

Константин Воронов, Оксана Павлова, Новосибирск; Ольга Никитина, Сергей Сергеев