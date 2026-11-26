10-е место. Фанфары! Фрэнсис Бэкон, «Три этюда к портрету Люсьена Фрейда» (1969) за $142,4 млн. Продана на Christie’s в Нью-Йорке в ноябре 2013 года. Ничего себе! Как давно это было, а вот я помню! На триптихе Бэкона — каждая из трех панелей достигает почти двух метров в высоту — изображен давний друг и творческий соперник художника Люсьен Фрейд в различных искаженных позах. У этой работы необычная история: в 1970-х годах один из арт-дилеров разделил панели, и они оставались порознь в течение 15 лет, пока в 1989 году коллекционер не воссоединил их. Забавно, что сразу после продажи анонимный покупатель предоставил триптих Художественному музею Портленда для публичного показа, который проходил с декабря 2013-го по март 2014 года.