«Казалось, что китайцы обрушат рынок»
Дмитрий Буткевич — о «стомиллионниках» в аукционном арт-бизнесе
0:00
0:00
Продолжаем говорить о рейтинге «100+» произведений искусства, то есть работ с аукционной ценой выше $100 млн. В материале, вышедшем накануне, мы рассмотрели места с 15-го по 13-е. На 12-й позиции расположился китайский классик Ци Байши с работой «Двенадцать пейзажных свитков» (1925). Акварельные полотнища были проданы за $140,8 млн на аукционе Poly International Auction Co., Ltd. в Пекине в декабре 2017 года. Тогда казалось, что китайцы прямо обрушат рынок… Однако нужно было просто переждать, и вечные ценности вернулись.
Кто-то и раньше был в этом списке. На 11-м месте — Альберто Джакометти, «Указывающий человек» (Pointing Man), 1947 год. Цена — $141,3 млн на Christie’s в Нью-Йорке в мае 2015 года. Работа Джакометти стала самой дорогой скульптурой, когда-либо проданной на аукционе. Бронзовая фигура в натуральную величину (высотой более 167 см) была выставлена на продажу магнатом в сфере недвижимости Шелдоном Солоу.
10-е место. Фанфары! Фрэнсис Бэкон, «Три этюда к портрету Люсьена Фрейда» (1969) за $142,4 млн. Продана на Christie’s в Нью-Йорке в ноябре 2013 года. Ничего себе! Как давно это было, а вот я помню! На триптихе Бэкона — каждая из трех панелей достигает почти двух метров в высоту — изображен давний друг и творческий соперник художника Люсьен Фрейд в различных искаженных позах. У этой работы необычная история: в 1970-х годах один из арт-дилеров разделил панели, и они оставались порознь в течение 15 лет, пока в 1989 году коллекционер не воссоединил их. Забавно, что сразу после продажи анонимный покупатель предоставил триптих Художественному музею Портленда для публичного показа, который проходил с декабря 2013-го по март 2014 года.
9-е место. Жорж Сера, «Натурщицы (малая версия)» (1888). $149 млн. Christie’s, 2022 год. 8-е место. Амедео Модильяни, «Лежащая обнаженная (на левом боку)» (1917). $157,2 млн. Sotheby’s, 2018 год. Работа входит в новаторскую серию Модильяни, изображающую обнаженных женщин лежа. Эти картины были созданы в период с 1916 по 1919 год. Когда в 1917 году они впервые выставлялись в парижской галерее Берты Вайль, эротические полотна вызвали такой скандал, что полиция закрыла выставку всего через два дня после открытия. Забегая вперед, скажу, что Амедео будет и на седьмом месте в списке самых дорогих работ. Но об этом в другой раз.