Пашинян: Армения не намерена ссориться с Россией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на брифинге, что его страна не намерена спорить или ссориться с Россией. Отношения двух стран он назвал дружественными.
«Мы будем просто по-дружески, по-братски разговаривать, и этот разговор будет продолжаться»,— сказал премьер (цитата по «РИА Новости»).
Господина Пашиняна также спросили, объявит ли Ереван о каких-либо уступках со стороны Армении во время его планируемой поездки в Россию в начале декабря. Премьер предложил говорить о решениях, а не об уступках. «Наше восприятие заключаются в том, что мы не должны наносить ущерб РФ, а Российская Федерация не должна наносить ущерб нам»,— сказал глава правительства.
Никол Пашинян собирается приехать в Москву 3 декабря. Он намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.