Господина Пашиняна также спросили, объявит ли Ереван о каких-либо уступках со стороны Армении во время его планируемой поездки в Россию в начале декабря. Премьер предложил говорить о решениях, а не об уступках. «Наше восприятие заключаются в том, что мы не должны наносить ущерб РФ, а Российская Федерация не должна наносить ущерб нам»,— сказал глава правительства.