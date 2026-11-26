Биатлон — один из тех видов спорта, где чиновники вступили в бой с российскими спортсменами особенно рьяно. Международный союз биатлонистов до сих пор не предусматривает для них даже нейтрального статуса. То есть выступать наши биатлонисты могут только на внутренних соревнованиях. Да, они есть, возможность зарабатывать деньги и заниматься любимым делом у спортсменов вроде как осталась, но если смотреть правде в глаза, мир многих в этом виде спорта рухнул.