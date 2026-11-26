«Мир многих в этом виде спорта рухнул»
Владимир Осипов — о том, как биатлон в России рискует потерять целое поколение
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Биатлон — один из тех видов спорта, где чиновники вступили в бой с российскими спортсменами особенно рьяно. Международный союз биатлонистов до сих пор не предусматривает для них даже нейтрального статуса. То есть выступать наши биатлонисты могут только на внутренних соревнованиях. Да, они есть, возможность зарабатывать деньги и заниматься любимым делом у спортсменов вроде как осталась, но если смотреть правде в глаза, мир многих в этом виде спорта рухнул.
Молодые перспективные, активные ребята и девушки даже не получили возможности показать себя на международной арене. А уже признанные мировые звезды, как, например, Александр Логинов, потеряли свой статус. Кто-то вообще завершил карьеру.
Изоляция нашего биатлона продолжается почти пять лет. Подающие надежды юниоры уже вышли на взрослый уровень, но дебютировать на этапах Кубка мира они не могут. И похоже, просвета в этой истории не видно. В сентябре 2026 года конгресс IBU даже не включил в повестку дня вопрос возвращения россиян, а в ноябре организация официально подтвердила, что их статус не меняется и следующий сезон наши спортсмены снова пропустят.
Как долго это будет продолжаться — не может сказать никто, так же как и повлиять на федерацию. История с отстранением хоккеистов после допуска со стороны Спортивного арбитражного суда это ярко проиллюстрировала.
Александр Логинов, которому исполнилось 34 года, все еще надеется на отмену санкций и не завершает карьеру. Вместе с опытным мастером того же ожидают молодые перспективные ребята и девушки.
Понятно, что рано или поздно российские биатлонисты выйдут на лыжню. Но, судя по отношению международной федерации — скорее поздно. К тому же, сколько лет понадобится нашим спортсменам, чтобы вернуться на тот же уровень в международных турнирах, сейчас, наверное, не сможет спрогнозировать ни один эксперт. И шанс потерять целое поколение биатлонистов выглядит не как история в стиле фэнтези, а как вполне реальная перспектива.