Спасатели уточнили число пострадавших при крушении танкера у берегов Ибицы
У берегов испанского острова Ибица затонул танкер Med Emre. Пострадали семь человек, один из них умер, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на экстренные службы.
Танкер следовал под флагом Мальты из Альхесираса в Барселону. Спасатели уточнили, что судно могло перевозить 7 тыс. тонн дизельного топлива (почти 1,2 млн литров). Всего на борту находились 17 членов экипажа. Для оценки возможного экологического ущерба к месту происшествия были направлены судно и самолет испанской морской спасательной службы.
ЧП случилось в Средиземном море в 25 морских милях (47 км) от Ибицы. Что стало причиной крушения, пока неизвестно.