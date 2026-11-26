Танкер следовал под флагом Мальты из Альхесираса в Барселону. Спасатели уточнили, что судно могло перевозить 7 тыс. тонн дизельного топлива (почти 1,2 млн литров). Всего на борту находились 17 членов экипажа. Для оценки возможного экологического ущерба к месту происшествия были направлены судно и самолет испанской морской спасательной службы.