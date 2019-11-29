Участники «списка фейк-ньюс» потребовали от Роскомнадзора разъяснений

Участники «Перечня информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию» потребовали от Роскомнадзора разъяснений. «Газета.ru», РБК, «Лентач», MDK отметили, что причиной для внесения в список оказались комментарии к новостям в социальных сетях, за которые они не могут нести ответственность.

В частности, РБК в заявлении за подписью руководителя объединенной редакции издания Петра Канаева расценило внесение в список СМИ, публикующих фейк-ньюс, как нанесение ущерба репутации и намерено добиваться исключения из перечня. «Включение СМИ в перечень на подобных основаниях создает прецедент, таким образом, никто из медиа не будет застрахован от подобного удара по репутации, если не отключит все возможности комментирования, а значит, ограничит каналы обратной связи для читателей»,— говорится в заявлении.

«Газета.ru» намерена обратиться к регулятору за разъяснениями. Паблик «Лентач» выразил опасение, что большинство ресурсов закроют комментарии. «Два неизвестных комментария, опубликованных неизвестно кем, неизвестно под какими постами, за которые мы не несем никакой ответственности. Тут даже мы не понимаем, как прокомментировать этот абсурд»,— говорится в сообщении. Один из самых популярных пабликов MDK «ВКонтакте» (более 11 млн подписчиков) усомнился в объективности и разборчивости Роскомнадзора.

Напомним, на сайте Роскомнадзора опубликован тестовый «Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию». В нем содержится 27 СМИ, пабликов и страниц в социальных сетях, среди которых «Газета.ru», РБК, Mash, «Лентач», MDK. После того, как участники «списка фейк-ньюс» потребовали разъяснений, Роскомнадзор официально отказался от претензий к СМИ.

Законы о фейковых новостях и неуважении к власти вступили в силу в марте. В Роскомнадзор с начала действия закона о фейковых новостях поступило десять требований от Генпрокуратуры в отношении 47 страниц сайтов, содержащих недостоверную информацию.

Подробнее о законе читайте в материале “Ъ” «Совет федерации проголосовал против "оранжевой свистопляски"».