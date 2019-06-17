Табор уходит в следствие

В Пензенской области задержаны 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Бессоновского района, приведшей к гибели человека. Один из них, по данным следствия, подозревается в убийстве. Столкновение между русским и цыганским населением Чемодановки произошло вечером 13 июня, на следующий день не менее тысячи жителей села, возмущенных поведением местных цыган, вышли на народный сход, который закончился перекрытием трассы М5 «Урал».

Число задержанных по подозрению в участии в массовой драке, происшедшей 13 июня в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, выросло до 12 человек. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ (СКР), все задержанные жители Чемодановки признают участие в столкновениях, в результате которых погиб 34-летний Владимир Грушин. Сначала силовики задержали троих человек, двое были взяты под стражу, одного из них подозревают в убийстве. Решение об избрании меры пресечения третьему будет принято после того, как следствие получит медицинское заключение о состоянии его здоровья и возможности его содержания в изоляторе.

По факту происшедшего 13 июня в Чемодановке Главное следственное управление Следственного комитета России, которому переданы материалы по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, расследует уголовные дела по п. «ж», п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30 и п. «а», п. «ж», п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений), а также ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В полицию было доставлено 174 человека для «установления всех участников конфликта и очевидцев происшедшего».

Как утверждают местные жители, массовая драка между русским и цыганским населением Чемодановки случилась после происшествия на местном озере 12 июня. Местные молодые цыгане начали приставать к купавшимся там девушкам и угрожать им насилием. Девушки пожаловались мужчинам, которые, собравшись группой, пошли к цыганским домам, чтобы обсудить случившееся. В тот день им не удалось застать никого из участников событий на озере. Встречу перенесли на следующий день. В четверг вечером около 22 часов, когда мужчины снова отправились к цыганам, их встретили с ножами, топорами, битами и кусками шифера. В потасовке на улице Кузнецова участвовали не менее сотни человек, было разбито несколько припаркованных во дворах автомобилей, серьезные травмы получили пять человек, двое из которых были госпитализированы, а один, Владимир Грушин, скончался следующим вечером.

Отделения полиции в Чемодановке, в которой проживают более 4 тыс. человек, нет, поэтому полицейские прибыли на место только к тому времени, как массовая драка почти закончилась, а все ее участники разошлись. Сначала было возбуждено дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ст. 213 УК РФ (хулиганство), позже его переквалифицировали на более тяжкий состав преступления.

В пятницу по селу распространился слух о том, что в Чемодановку на разборки едут цыгане из всех соседних населенных пунктов и регионов. В 18 часов около тысячи местных жителей вышли к зданию сельского дома культуры с требованием наказать виновных в массовой драке. Жители требовали выселить из села представителей цыганской диаспоры.

Прибывшие в Чемодановку губернатор области Иван Белозерцев и и. о. начальника УМВД по Пензенской области Вадим Ковтун попытались успокоить сельчан. Господин Ковтун заявил, что полиция перекрыла дороги из Кузнецка и Саратовской области. Проверяются все машины, двигающиеся в направлении Чемодановки. Иван Белозерцев пообещал создать рабочую группу по урегулированию конфликта. По его словам, полиция проведет проверку на предмет наличия гражданства и права проживания в регионе. «Кто виновен в трагедии, будет сидеть в тюрьме»,— заявил губернатор, подчеркнув, что ситуация в селе находится «на жестком контроле». Господин Белозерцев пообещал организовать на улицах села ночные патрули.

Часть участников схода, недовольных выступлением губернатора и руководителя регионального УМВД, направились к трассе М5 «Урал» и перекрыли ее. Лишь ближе к полуночи сотрудникам ОМОНа удалось оттеснить жителей с трассы и восстановить движение. Несколько человек были задержаны, но вскоре отпущены.

В субботу на встрече с жителями губернатор пообещал, что в селе будет проведена проверка законности выделения земельных участков, строительства, подключения к воде, электроэнергии, газу для выявления задолженностей. В селе отремонтируют дорогу и проведут уличное освещение. Кроме того, областная власть взяла на себя расходы по организации похорон погибшего в драке мужчины.

Тем временем в интернете появилось открытое обращение руководителя общественного объединения цыган Пензенской области Андрея Оглы, который принес соболезнования родственникам погибшего от имени цыганской общины. «Никаких конфликтных моментов мы не хотим ни с кем иметь в городе. По трагическому моменту, который произошел, хотим, чтобы виновные были наказаны. В этом будем сотрудничать с полицией, помогать. Эту беду надо как-то урегулировать и конфликт этот прекратить»,— заявил он.

Массовых выступлений в Чемодановке больше не было, однако в субботу вечером в соседнем селе Лопатки, где компактно проживают цыгане, на Песочной улице сгорел срубовый дом вместе с деревянными надворными постройками. При пожаре никто не пострадал. Как сообщили в пензенском областном УМВД, по факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

В воскресенье губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выступил с обращением, в котором сказал, что в социальных сетях массово распространяется ложная информация о конфликте. Он пообещал бороться с «намеренным желанием провокаторов посеять панику среди населения путем вброса недостоверных данных». «Обманывать наших людей мы не позволим, как не позволим использовать трагедию для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной "карты"»,— заявил губернатор.

Сергей Петунин, Саратов