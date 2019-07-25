Из-за дела Голунова наказали главу пресс-службы ГУ МВД по Москве

Начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом РБК сообщил председатель Республиканского юридического общества, бывший член общественного совета при ГУ МВД по Москве Александр Хаминский, направлявший соответствующий запрос в столичное ГУ МВД.

«По результатам служебной проверки, проведенной в ГУ МВД по Москве, принято решение о привлечении Ю.В. Титова к дисциплинарной ответственности»,— сказано в письме. Какое именно наказание понес господин Титов, не уточняется.

Ранее сообщалось, что после проверки из-за уголовного дела Ивана Голунова из УВД по Западному административному округу столицы уволили четырех сотрудников. Одной из них оказалась сотрудница пресс-службы УВД ЗАО, которая отправила в пресс-службу главного управления МВД по Москве фотографии с обысков, на которых была изображена нарколаборатория, не имеющая отношения к делу Ивана Голунова.

Журналист отдела расследований «Медузы» был задержан в Москве 6 июня. Он был обвинен в попытке сбыта наркотиков. Господин Голунов все обвинения отрицал и говорил, что запрещенные препараты были ему подкинуты в ходе обысков. Суд отправил его под домашний арест. Дело получило широкий общественный резонанс: по всей стране прошли массовые акции в поддержку Ивана Голунова. Позже обвинения с журналиста были сняты.

О том, какие последствия имело дело Голунова для правоохранительной системы в целом, читайте в материале “Ъ”.