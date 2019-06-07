Полиция признала, что фото нарколаборатории сделаны не дома у журналиста Голунова

Восемь из девяти фотографий, опубликованных МВД после задержания корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, были сделаны не в его квартире, признало МВД. Речь идет о снимках, на которых запечатлена нарколаборатория.

«Считаем необходимым уточнить, что прилагаемая ниже фотография сделана при проведении обследования жилища задержанного. Остальные фотографии, размещенные сегодня на официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный»,— говорится в сообщении МВД.

Пресс-секретарь ГУВД Москвы Юрий Титов сообщил, что по фактам публикации фотографий назначена проверка.

Знакомые и соседи Ивана Голунова сразу после публикации фотографий заявляли, что только одна была снята у него дома. Однако пресс-секретарь ГУВД Москвы на вопрос корреспондента “Ъ” заявил, что все фотографии относятся к делу господина Голунова. На сайте МВД по Москве говорилось, что фотографии были сделаны «при обследовании жилища подозреваемого, в арендуемой квартире на Вешняковской улице Москвы и при его личном досмотре, проведенном в присутствии понятых».

Напомним, полицейские задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова в районе станции метро «Цветной бульвар». Причиной стало подозрение в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ). Согласно УК РФ, ему грозит лишение свободы до 20 лет.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Расследователя отправили под следствие».