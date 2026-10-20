Песков прокомментировал данные о скором визите переговорщиков США в Россию
Каждая встреча с американскими переговорщиками важна и своевременна, такие переговоры очень содержательны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал данные СМИ о готовящемся визите спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву. Однозначно подтвердить, что в графике Владимира Путина значатся такие переговоры, он не смог.
«Мы надеемся, что уже в ближайшее время удастся организовать встречу», — сказал представитель Кремля. По его словам, российская сторона хотела бы не только получить информацию о контактах американцев с украинцами и европейцами, но и «продолжить обмен сигналами между Вашингтоном и Москвой по целому ряду очень важных тем».
Пресс-секретарь пообещал своевременно информировать, «когда и где пройдет встреча».