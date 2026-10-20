Песков прокомментировал данные о скором визите переговорщиков США в Россию

«Мы надеемся, что уже в ближайшее время удастся организовать встречу», — сказал представитель Кремля. По его словам, российская сторона хотела бы не только получить информацию о контактах американцев с украинцами и европейцами, но и «продолжить обмен сигналами между Вашингтоном и Москвой по целому ряду очень важных тем».