«Газпром» и Украина поговорили с глазу на газ

Москва и Киев впервые за пять лет провели двухсторонние переговоры по газу без участия Брюсселя. Стороны обсудили основные проблемные вопросы по транзиту сырья и его поставкам на Украину, но никаких решений принято не было. Очевидно, что за месяц до истечения действующего контракта на прокачку российского газа переговоры по его продлению активизировались. В ближайшие дни состоится еще несколько встреч в двухстороннем и трехстороннем форматах.
Делегации России и Украины 28 ноября в Вене обсудили урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины. Это первая встреча стран в двухстороннем формате с 2014 года, когда споры по условиям поставок и транзита особенно обострились и потребовалось вмешательство Еврокомиссии в переговоры.
«Состоялся обмен предложениями по решению стоящих перед сторонами вопросов, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни»,— говорится в сообщении «Газпрома».
Действующий контракт на прокачку российского газа по территории Украины завершается в 2019 году. В середине ноября «Газпром» направил «Нафтогазу Украины» официальное предложение о его продлении или заключении нового договора сроком на год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год. При этом главными условиями контракта должны быть отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
Киев такой вариант не устроил. Украина потребовала, чтобы новый договор соответствовал европейскому законодательству, а также заявила о готовности принять присужденные Стокгольмским арбитражем $2,56 млрд с учетом штрафов газом вместо денег.
При этом 29 ноября Еврокомиссия планирует провести трехстороннюю встречу по транзиту газа с Россией и Украиной на техническом уровне в Брюсселе. На министерском уровне следующий раунд трехсторонних консультаций должен состояться в начале декабря.
У «Газпрома», который 27 ноября не смог оспорить в суде Швеции решение Стокгольмского арбитража по поставкам газа на Украину, есть шансы на решение в свою пользу по двум другим жалобам, считают опрошенные “Ъ” юристы. По их мнению, суд Швеции не обязательно перенесет выводы из уже принятого решения на новые разбирательства с «Нафтогазом» по поставкам и транзиту сырья. Но для этого аргументы «Газпрома» в каждой из жалоб должны отличаться.
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