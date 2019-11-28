«Газпром» и Украина поговорили с глазу на газ Стороны прямо обсудили газовые проблемы впервые с 2014 года

Москва и Киев впервые за пять лет провели двухсторонние переговоры по газу без участия Брюсселя. Стороны обсудили основные проблемные вопросы по транзиту сырья и его поставкам на Украину, но никаких решений принято не было. Очевидно, что за месяц до истечения действующего контракта на прокачку российского газа переговоры по его продлению активизировались. В ближайшие дни состоится еще несколько встреч в двухстороннем и трехстороннем форматах.

Делегации России и Украины 28 ноября в Вене обсудили урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины. Это первая встреча стран в двухстороннем формате с 2014 года, когда споры по условиям поставок и транзита особенно обострились и потребовалось вмешательство Еврокомиссии в переговоры.

«Состоялся обмен предложениями по решению стоящих перед сторонами вопросов, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни»,— говорится в сообщении «Газпрома».

Встреча прошла на очень высоком уровне — с участием министров энергетики двух стран Александра Новака и Алексея Оржеля, а также главы «Газпрома» Алексея Миллера. По данным “Ъ”, переговоры на уровне экспертов будут идти в Вене все ближайшие дни.

Действующий контракт на прокачку российского газа по территории Украины завершается в 2019 году. В середине ноября «Газпром» направил «Нафтогазу Украины» официальное предложение о его продлении или заключении нового договора сроком на год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год. При этом главными условиями контракта должны быть отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Киев такой вариант не устроил. Украина потребовала, чтобы новый договор соответствовал европейскому законодательству, а также заявила о готовности принять присужденные Стокгольмским арбитражем $2,56 млрд с учетом штрафов газом вместо денег.

При этом 29 ноября Еврокомиссия планирует провести трехстороннюю встречу по транзиту газа с Россией и Украиной на техническом уровне в Брюсселе. На министерском уровне следующий раунд трехсторонних консультаций должен состояться в начале декабря.

Ольга Мордюшенко