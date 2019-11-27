Юристы дают «Газпрому» шанс

У «Газпрома», который 27 ноября не смог оспорить в суде Швеции решение Стокгольмского арбитража по поставкам газа на Украину, есть шансы на решение в свою пользу по двум другим жалобам, считают опрошенные “Ъ” юристы. По их мнению, суд Швеции не обязательно перенесет выводы из уже принятого решения на новые разбирательства с «Нафтогазом» по поставкам и транзиту сырья. Но для этого аргументы «Газпрома» в каждой из жалоб должны отличаться.

Шведский суд округа Свеа отказался удовлетворить требование «Газпрома» об отмене принятого в декабре 2017 года решения арбитражного суда Стокгольма по спору с «Нафтогазом» об условиях поставок газа. Тогда суд обязал украинскую компанию выплатить российской $2 млрд за поставленный газ, но снизил годовой контрактный объем закупок для Украины с $52 млрд до 5 млрд, а условие take or pay распространил только на 80% этого объема. Также был отменен запрет на реэкспорт российского газа и привязка цены на газ к нефтепродуктам, а также ретроактивно снижена цена газа для второго квартала 2014 года. В то же время он отказал «Нафтогазу» в пересмотре цены за период с мая 2011-го по апрель 2014 года и взыскании переплаты за этот период.

Российская монополия обжаловала в Швеции решение стокгольмского арбитража, указывая, что тот превысил свои полномочия при оценке запросов сторон в отношении годового контрактного объема природного газа, который должен применяться к контракту. Но суд в Свеа не выявил процедурных нарушений и его решение не может быть обжаловано, отмечается в решении инстанции. Решение по двум другим спорам между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2020 году. В их рамках российская монополия оспаривает решение арбитража Стокгольма от февраля 2018 года, который обязал ее выплатить украинской компании $2,56 млрд за непрокачку предусмотренных транзитным контрактом 110 млрд кубометров в год, а также требует полной отмены этих условий.

Юрист КА Pen & Paper Роман Кузьмин считает, что формально решение суда Швеции вряд ли будет носить прецедентный характер для двух других споров, но фактически может предрешить их. «Мы скорее всего не увидим в последующих решениях апелляционного суда прямых ссылок на выводы суда по первому спору. Но если доводы "Газпрома" в апелляционных жалобах по трем спорам в целом совпадают, то в силу поддержания единообразия практики ожидать иного подхода от Апелляционного суда округа Свеа не следует»,— поясняет он.

Так как дальнейшее оспаривание самого арбитражного решения не предусмотрено, все последующие разбирательства, вероятно, перенесутся в плоскость его исполнения, говорит эксперт.

По мнению господина Кузьмина, украинская сторона может обратиться за принудительным исполнением решения в юрисдикции, где у «Газпрома» есть активы. Хотя в целом, говорит он, арбитражные решения авторитетных институтов приводятся в исполнение, не следует ожидать, что в России все пройдет гладко, учитывая склонность российских государственных судов к расширительному толкованию нарушения публичного порядка.

С ним согласен партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. Он отмечает, что при рассмотрении двух следующих споров «Газпрома» и «Нафтогаза» никакой роли прецедент не сыграет, и суд будет руководствоваться при вынесении решения в первую очередь нормами права. По его мнению, скорее всего аргументы российской компании в оставшихся двух жалобах могут существенно отличаться от заявленных в той, по которой решение уже принято. «Поскольку подача трех одинаковых жалоб, которые к тому же рассматриваются в рамках трех разных процессов апелляционным судом выходит за рамки известной мне практики»,— говорит он.

При этом, по мнению юриста, сегодняшнее решение суда не даст «Нафтогазу» дополнительные возможности по получению присужденной Стокгольмом суммы в $2,56 млрд, и его можно рассматривать только в качестве очередного аргумента при согласовании будущих транзитных контрактов.

Старший юрист BGP Litigation Максим Кузьмин отмечает, что основным аргументом «Газпрома» в споре были процессуальные нарушения. В частности, то, что секретарь арбитражного трибунала написал большую часть решения. «Но это достаточная частая практика и подготовка проекта арбитражного решения секретарем является допустимой при условии, что стороны это прямо не запретили и что решение по существу приняли арбитры, а секретарю было доверено только составление текста решения»,— говорит он. Эксперт отмечает, что теоретически возможно обжаловать решение суда Свеа в Верховном суде Швеции, но это делается в исключительных случаях и только с разрешения Верховного суда Швеции, что на практике встречается редко.

Ольга Мордюшенко