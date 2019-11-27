Юристы дают «Газпрому» шанс

У «Газпрома», который 27 ноября не смог оспорить в суде Швеции решение Стокгольмского арбитража по поставкам газа на Украину, есть шансы на решение в свою пользу по двум другим жалобам, считают опрошенные “Ъ” юристы. По их мнению, суд Швеции не обязательно перенесет выводы из уже принятого решения на новые разбирательства с «Нафтогазом» по поставкам и транзиту сырья. Но для этого аргументы «Газпрома» в каждой из жалоб должны отличаться.
Шведский суд округа Свеа отказался удовлетворить требование «Газпрома» об отмене принятого в декабре 2017 года решения арбитражного суда Стокгольма по спору с «Нафтогазом» об условиях поставок газа. Тогда суд обязал украинскую компанию выплатить российской $2 млрд за поставленный газ, но снизил годовой контрактный объем закупок для Украины с $52 млрд до 5 млрд, а условие take or pay распространил только на 80% этого объема. Также был отменен запрет на реэкспорт российского газа и привязка цены на газ к нефтепродуктам, а также ретроактивно снижена цена газа для второго квартала 2014 года. В то же время он отказал «Нафтогазу» в пересмотре цены за период с мая 2011-го по апрель 2014 года и взыскании переплаты за этот период.
Российская монополия обжаловала в Швеции решение стокгольмского арбитража, указывая, что тот превысил свои полномочия при оценке запросов сторон в отношении годового контрактного объема природного газа, который должен применяться к контракту. Но суд в Свеа не выявил процедурных нарушений и его решение не может быть обжаловано, отмечается в решении инстанции. Решение по двум другим спорам между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2020 году. В их рамках российская монополия оспаривает решение арбитража Стокгольма от февраля 2018 года, который обязал ее выплатить украинской компании $2,56 млрд за непрокачку предусмотренных транзитным контрактом 110 млрд кубометров в год, а также требует полной отмены этих условий.
Юрист КА Pen & Paper Роман Кузьмин считает, что формально решение суда Швеции вряд ли будет носить прецедентный характер для двух других споров, но фактически может предрешить их. «Мы скорее всего не увидим в последующих решениях апелляционного суда прямых ссылок на выводы суда по первому спору. Но если доводы "Газпрома" в апелляционных жалобах по трем спорам в целом совпадают, то в силу поддержания единообразия практики ожидать иного подхода от Апелляционного суда округа Свеа не следует»,— поясняет он.
По мнению господина Кузьмина, украинская сторона может обратиться за принудительным исполнением решения в юрисдикции, где у «Газпрома» есть активы. Хотя в целом, говорит он, арбитражные решения авторитетных институтов приводятся в исполнение, не следует ожидать, что в России все пройдет гладко, учитывая склонность российских государственных судов к расширительному толкованию нарушения публичного порядка.
С ним согласен партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. Он отмечает, что при рассмотрении двух следующих споров «Газпрома» и «Нафтогаза» никакой роли прецедент не сыграет, и суд будет руководствоваться при вынесении решения в первую очередь нормами права. По его мнению, скорее всего аргументы российской компании в оставшихся двух жалобах могут существенно отличаться от заявленных в той, по которой решение уже принято. «Поскольку подача трех одинаковых жалоб, которые к тому же рассматриваются в рамках трех разных процессов апелляционным судом выходит за рамки известной мне практики»,— говорит он.
Старший юрист BGP Litigation Максим Кузьмин отмечает, что основным аргументом «Газпрома» в споре были процессуальные нарушения. В частности, то, что секретарь арбитражного трибунала написал большую часть решения. «Но это достаточная частая практика и подготовка проекта арбитражного решения секретарем является допустимой при условии, что стороны это прямо не запретили и что решение по существу приняли арбитры, а секретарю было доверено только составление текста решения»,— говорит он. Эксперт отмечает, что теоретически возможно обжаловать решение суда Свеа в Верховном суде Швеции, но это делается в исключительных случаях и только с разрешения Верховного суда Швеции, что на практике встречается редко.
Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года. Это первая апелляционная жалоба «Газпрома» на вердикт арбитража — решение по наиболее важной второй жалобе, связанной с контрактом на транзит, ожидается в следующем году. Решение апелляционного суда Швеции является окончательным. Тем не менее пока это решение не вносит полной ясности в спор вокруг $2,6 млрд, которые «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» по решению арбитража, поскольку этот долг образовался именно из-за вердикта по контракту на транзит.
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