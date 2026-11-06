Путин передал во временное управление еще три актива JTI
Президент России Владимир Путин передал компании «Промышленные активы» во временное управление еще три российских актива японской табачной группы Japan Tobacco Inc. (JTI). Под ее контроль перешли 100% акций АО «Переславль-Табак», а также 100% долей в ООО «Дж.Т.И. Промышленные Инновационные продукты» и ООО «Дж.Т.И. Россия», которые принадлежат люксембургской JTI Investments Sarl.
5 ноября Владимир Путин передал «Промышленным активам» четыре структуры JTI — 100% долей в компаниях «Петро», «Дж.Т.И. Донской табак», «Дж.Т.И. Елец» и «Крес Нева». Стоимость только этих активов источник «Ъ» на инвестиционном рынке оценивал в 60 млрд руб. Эта часть бизнеса также была передана «Промышленным активам».
JTI — гигант табачной отрасли, работающий в России с 1999 года. К концу прошлого года компания занимала почти 37% российского рынка. В ее портфеле — как популярные мировые бренды, включая Winston, Camel, LD, Sobranie, так и известные отечественные марки вроде «Русского стиля». Крупнейшим владельцем концерна остается Минфин Японии с долей 37,55%.
Деталей об управляющей компании в указе нет. Как сообщал источник «Ъ» в одном из федеральных ведомств, «Промышленные активы» близки к Таймуразу Боллоеву — основателю пивоваренной компании «Балтика», бывшему руководителю «Олимпстроя» и владельцу холдинга БТК, одного из лидеров отечественной легкой промышленности.