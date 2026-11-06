Путин передал во временное управление еще три актива JTI

JTI — гигант табачной отрасли, работающий в России с 1999 года. К концу прошлого года компания занимала почти 37% российского рынка. В ее портфеле — как популярные мировые бренды, включая Winston, Camel, LD, Sobranie, так и известные отечественные марки вроде «Русского стиля». Крупнейшим владельцем концерна остается Минфин Японии с долей 37,55%.