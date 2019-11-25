«Нафтогаз» готов взять долг «Газпрома» газом

«Нафтогаз Украины», как и ожидалось, отклонил требования «Газпрома» урегулировать все судебные споры для заключения нового контракта на транзит. Вместе с тем «Нафтогаз» допустил возможность некоторых уступок — так, украинская компания в принципе готова заключить транзитный контракт на один год, как предлагает «Газпром» и что допускала ранее Еврокомиссия. Также «Нафтогаз» готов принять газ в качестве оплаты $2,6 млрд, которые «Газпром» должен заплатить по решению Стокгольмского арбитража. Это гипотетически позволило бы Украине закрыть свою годовую потребность в импорте газа.

«Нафтогаз» направил «Газпрому» ответ на предложение продлить транзитный контракт, истекающий 1 января 2020 года, на один год. «Газпром» увязывал это предложение с завершением всех судебных споров, а именно: отказом «Нафтогаза» от $2,6 млрд, выигранных по решению Стокгольмского арбитража, а также от нового иска на $12 млрд, обнулением штрафа Антимонопольного комитета Украины, а также отзывом жалобы «Нафтогаза» на «Газпром» в Еврокомиссию.

Как и следовало ожидать, «Нафтогаз» отказался отзывать все эти требования, заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко в Facebook. Позиция украинской стороны была ясна еще на прошлой неделе, когда министр энергетики страны Алексей Оржель 19 ноября назвал требования «Газпрома» неприемлемыми.

Вместе с тем в своем заявлении Юрий Витренко допустил смягчение позиции «Нафтогаза» по двум пунктам.

Украинская компания в принципе готова заключить с «Газпромом» транзитный контракт на один год, а не на более долгий срок (предположительно, 10 лет), на чем настаивают Украина и Еврокомиссия.

При этом такой контракт, заявил господин Витренко, должен соответствовать европейскому и украинскому законодательству, то есть речь идет о новом договоре, а не продлении старого соглашения, как предлагал «Газпром».

Второй момент — «Нафтогаз» готов обсуждать выплату «Газпромом» долга в $2,6 млрд в виде газа, а не денежных средств. Сам «Нафтогаз» оценивает сумму долга уже почти в $3 млрд, учитывая проценты (0,03% в сутки), которые начисляются с момента вынесения решения Стокгольмского арбитража 28 февраля 2018 года. Если оценить эту сумму в газе по текущим ценам на рынке Германии (около $190 за тысячу кубометров), то она будет эквивалента 15,8 млрд кубометров — это как раз примерно соответствует годовым потребностям Украины в импорте.

Для «Газпрома» заплатить газом будет гораздо выгоднее, чем живыми деньгами, поскольку себестоимость производства и доставки газа до границы с Украиной составляет менее $80 за тысячу кубометров.

Юрий Барсуков