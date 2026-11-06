Минфин зарегистрировал новые выпуски ОФЗ на 1,05 трлн рублей
Минфин России зарегистрировал новые выпуски гособлигаций на общую сумму 1,05 трн руб. С 18 ноября на аукционах инвесторам предложат четыре дополнительных выпуска бумаг с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) с датами погашения от 2031 до 2035 года — по 200 млрд руб. каждый. Также ведомство запустит новый выпуск противоинфляционных облигаций (ОФЗ-ИН) с погашением в 2037 году объемом 250 млрд руб.
Директор Департамента госдолга и госфинактивов Минфина Денис Мамонов сообщил, что выход классических бумаг и линкеров не исключает продажу флоатеров. По его словам, ведомство сохраняет полный набор финансовых инструментов, а размещение ОФЗ-ПК будет напрямую зависеть от текущего спроса инвесторов и рыночной конъюнктуры, рассказал он «Интерфаксу».
В четвертом квартале 2026 года Минфин рассчитывает привлечь 2,45 трлн руб. План на третий квартал составлял 1,5 трлн руб, как и во втором квартале. В первом квартале план составлял 1,2 трлн руб. Всего в 2026 году чистое привлечение средств должно было составить 4,17 трлн руб., однако позже прогноз повысили до 5,02 триллиона. Кроме того, в ноябре правительство уже выпустило распоряжение, в соответствии с которым Минфину было разрешено превзойти установленный лимит еще максимум на 1 трлн руб.