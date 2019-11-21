Роман Удот нашел удаленное видео

Член совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роман Удот, обвиняемый в угрозах жизни двум журналистам НТВ, сообщил “Ъ”, что с флеш-накопителя, хранящегося у дознавателя, были удалены видеозаписи, доказывающие его невиновность, однако он смог восстановить их с помощью специальной программы.

Перед заседанием, состоявшимся сегодня в мировом суде в Химках по делу об угрозах Романа Удота в адрес сотрудников НТВ, господин Удот рассказал “Ъ”, что семь из восьми видеозаписей, где зафиксирован его конфликт с журналистами, были удалены с флеш-накопителя, являющегося доказательством по делу, уже после того, как он был передан дознавателю линейного УВД в аэропорту Шереметьево. Роман Удот сообщил, что восстановил удаленные записи в рамках ознакомления с делом и они свидетельствуют о его невиновности.

Напомним, в марте 2018 года в аэропорту Шереметьево Роман Удот, которого постоянно преследовали съемочные группы НТВ, выкрикнул в адрес сотрудников телеканала: «Я вас убью!» — и отобрал телефон у журналистки НТВ Александры Мирошниченко, потому что она, по его словам, «в неподобающей форме снимала его и приставала с вопросами». Господин Удот тогда заявил, что не выдержал постоянных преследований со стороны работников телеканала.

Особенно его расстроил сюжет о его матери, в котором утверждалось, что на деньги от его деятельности она якобы купила себе квартиру в Москве.

Телефон госпожи Мирошниченко господин Удот тогда же передал в линейное УВД в аэропорту Шереметьево и написал заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни.

В ответ сотрудница НТВ заявила, что Роман Удот ее ограбил. Возбуждать дело о грабеже не стали, но открыли другое — по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Спустя год после событий активист сам пришел в полицию и был задержан. Суд отправил господина Удота под домашний арест, однако в июле выпустил, введя запрет на определенные действия, например на пользование мобильным телефоном.

«Есть флеш-накопитель с видеозаписями, снятыми оператором НТВ. Его передали дознавателю, а затем мне для ознакомления и копирования. Я с помощью специальной программы скопировал с него себе на компьютер семь стертых записей. Мы их восстановили, и на них видно, что никакого испуга у госпожи Мирошниченко нет, сотрудники полиции и охранники ее не защищают, она бегает вокруг меня и задает вопросы. Это рушит фабулу обвинения о том, что девушка была напугана. Но эти записи стерли. Осталось только одно видео, которое используют против меня в качестве доказательства»,— заявил “Ъ” Роман Удот.

Пострадавшие журналисты НТВ не стали разговаривать с “Ъ”. Вместо этого после судебного заседания две съемочные группы попытались взять комментарии у обвиняемого и слушателей.

— У вас очень хорошее настроение в вашем положении,— утвердительно заявила Роману Удоту девушка с телеканала.

— А что вам не нравится в моем положении — разоблачение НТВ? — ответил тот.— Ваши коллеги, пострадавшие, сказали, что угрозы были реальными. При этом один из них, оператор, продолжал снимать все на видео.

— Но это его работа! — удивилась девушка.

— Как «работа»? Надо спасать коллегу. Операторы будут просто снимать, когда вас будут расчленять, как тот доцент-историк? Вам опасно работать в НТВ, вас просто бросят и будут снимать,— ответил Роман Удот.

Рассмотрение дела Романа Удота было отложено до 25 ноября. Защитник активиста Максим Пашков сообщил “Ъ” что обнаруженные его клиентом видеозаписи будут представлены суду на этом заседании. В линейном УВД в аэропорту Шереметьево на телефонные звонки “Ъ” не ответили.

Владимир Хейфец