В Мещанском суде Москвы 27 ноября прошло 18-е заседание по делу «Седьмой студии». Судья Олеся Менделеева открыла заседание, выяснила, что главный обвиняемый Кирилл Серебренников до сих пор находится на больничном, и перенесла слушания на 12:00 28 ноября.

12:50. Входит судья Олеся Менделеева. «Что-то нас все меньше и меньше. И слушателей меньше»,— говорит она. Сегодня на скамейках для слушателей пять человек. «Все болеют»,— с места говорит адвокат Ирина Поверинова. «Все здоровы, но Кирилл Семенович будет завтра»,— поднимается адвокат Дмитрий Харитонов. «Тем не менее, судебное заседание продолжено. Можем продолжить при данной явке?»,— спрашивает судья. Защита говорит, что нельзя. «Не знаю, что делать с этим залом»,— говорит судья. Она имеет в виду, что зал холодный. «Ваша честь, вот здесь очень дует»,— говорит с места представитель Минкульта (потерпевшая сторона по делу).

«У вас отличный зал,— отмечает адвокат Харитонов.— Сначала прохладно, но потом отлично».





Далее судья говорит, что в связи с болезнью Серебренникова заседание откладывается до завтра на 12 часов. Все выходят из зала.

12:35. Участников и слушателей пригласили в зал. Серебренникова в суде нет.

12:06. Сегодня забит весь четвертый этаж Мещанского суда. Процесс по делу Кирилла Серебренникова наложился на слушания по делу фигурантов «московского дела» Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова. На скамейках в коридоре сидят слушатели по обоим делам. Среди них — рэпер Оксимирон. Но он вскоре ушел в Тверской суд — это соседний корпус того же здания, где находится и Мещанский суд. В Тверском суде сегодня слушания по делу фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова. В коридоре Мещанского суда Серебренникова пока не видно.

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Фигурантами по делу проходят пять человек. Среди них — режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и продюсер Екатерина Воронова (находится в международном розыске). Их обвиняют в хищении не менее 133 млн руб., выделенных на проект «Платформа» с 2011 года по 2014 годы. Все фигуранты отрицают вину.

Роман Дорофеев