«Он работал врачом и лечил всех без разбора — грузин, русских, осетин» Спецпредставитель премьера Грузии по отношениям с Москвой — о новом раунде переговоров и о том, что может их осложнить

В Праге 28 ноября должны пройти российско-грузинские переговоры. Россию будет представлять бывший заместитель главы МИДа, ныне сенатор Григорий Карасин, а грузинскую сторону — спецпредставитель премьера по отношениям с Россией Зураб Абашидзе. Встречу может сильно осложнить скандал: на прошлой неделе в Южной Осетии по обвинению в незаконном пересечении границы арестован грузинский врач Важа Гаприндашвили. Он известен в том числе тем, что лечил двух российских летчиков, чей самолет был сбит над Грузией во время августовской войны 2008 года. Тбилиси требует немедленного освобождения врача и апеллирует в том числе к Москве, которую считает ответственной за ситуацию в частично признанной республике. Спецкор “Ъ” Владимир Соловьев спросил Зураба Абашидзе о том, может ли скандал сорвать пражские переговоры, а заодно поинтересовался, есть ли шансы на восстановление прямого авиасообщения между двумя странами.

— Состоятся ли переговоры 28 ноября в Праге?

— Мы наметили эту встречу на 28 ноября.

— Какие вопросы будут обсуждаться?

— Наша повестка с момента, как мы в 2012 году начали этот диалог, подразумевает в основном рассмотрение практических вопросов, таких как торгово-экономические связи, транспортные коммуникации, гуманитарные вопросы. Весь этот период мы были сфокусированы на решении проблем по указанным направлениям. Последняя наша встреча прошла в середине июня. С тех пор мы не встречались по той причине, что глава российской делегации и мой коллега Григорий Карасин покинул пост заместителя министра иностранных дел и перешел работать в Совет федерации. Сейчас он по поручению руководства России опять продолжит наш диалог в Праге, что мы и собираемся сделать 28 ноября.

— С недавних пор, а именно летом этого года, проблем добавилось. Россия приостановила прямое авиасообщение с Грузией. Причиной названы «русофобские настроения». Вы обсудите с Григорием Карасиным возобновление авиарейсов?

— Я бы хотел с позитива начать. С того, что нам за эти годы удалось сделать. А именно восстановить торговлю, которая была на очень низком уровне в 2012 году. В прошлом году наш торговый оборот составил где-то $1,5 млрд. Это солидный объем. Россия в тройке наших ведущих партнеров после ЕС и Турции. По экспорту она на втором месте. Полтора миллиона российских туристов в прошлом году посетили Грузию. Восстановились и развивались транспортные связи — как наземный транспорт, так и воздушное сообщение. Но ввиду известных событий в июне этого года российская сторона решила приостановить прямое авиасообщение. Надеюсь, этот вопрос тоже будет рассмотрен, и мы узнаем каковы настроения и планы российской стороны в этом контексте. Но мы бы позитивно отнеслись, безусловно, к восстановлению прямого авиасообщения. Об этом в Тбилиси говорили неоднократно.

— То есть вы поднимите этот вопрос в Праге?

— В любом случае придется об этом поговорить, поскольку наша повестка подразумевает рассмотрение вопросов торговли и транспорта.

— Приостановка авиасообщения наверняка повлияла на посещаемость Грузии россиянами. Владеете информацией о том, насколько снизился туристический поток?

— Упал безусловно. До июля у нас был очень хороший рост.

В этом году ожидали рост на 20%-25% по сравнению с прошлым годом, в том числе туристов из России. Но из-за всех этих событий турпоток из России снизился.

Приостановка авиасообщения вызвала спад, но люди приезжали на машинах через Северный Кавказ. По этой категории туристов снижения не было — там даже рост есть. В целом общее из всех стран количество туристов увеличилось где-то на 9-10%. Но повторю: мы ожидали большего роста.

— У Грузии подготовлено сформулированное предложение к России о возобновлении авиасообщения?

— Российская сторона, когда авиасообщение было приостановлено, назвала основной причиной антироссийские настроения в Грузии. В связи с манифестациями, которые здесь тогда проходили, Москва подняла вопрос безопасности российских туристов. Но я бы хотел подчеркнуть, что за все это время и до того, не было ни одного случая физического оскорбления российского туриста. Никаких поводов для продолжения этого режима (приостановки авиасообщения.— “Ъ”) мы не видим. А если это связано с какими-то техническими проблемами — мы готовы их рассмотреть и быстро все решить. Но все зависит уже от политической воли.

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— Этим летом стало известно, что Москва в серьез рассматривала вопрос отмены виз для граждан Грузии. Но принятие решения отложили на неопределенный срок. Вы собираетесь поднять этот вопрос на встрече в Праге?

— Это прерогатива российской стороны. То, что Грузия могла сделать, было сделано. Мы с 2011 года начали снимать все визовые требования к гражданам России. Гражданин РФ может в течение года без всякой визы находиться в Грузии. Такой же либеральный режим распространяется на граждан многих других стран.

Каким будет решение российской стороны по поводу отмены виз — прерогатива Москвы. Мы приветствуем позитивные шаги в этом направлении, облегчающие контакты между людьми.

— В российских, и особенно в грузинских СМИ в последние дни активно обсуждается инцидент с недавним задержанием грузинского врача Важи Гаприндашвили в Южной Осетии. Осетинская сторона заявляла, что он принимал активное участие в событиях 2008 года, в Тбилиси это опровергали. Инцидент пока не урегулирован. Ситуация как-то может быть разрешена?

— Я откровенно скажу, что эта ситуация нас и меня лично очень волнует и создает очень неблагоприятный фон для нашей встречи (с Григорием Карасиным.— “Ъ”). Известный в стране травматолог Важа Гаприндашвили был арестован в Цхинвали по обвинению в нарушении так называемой государственной границы. Это уважаемый человек, он оказался там в исключительно гуманитарных целях для оказания помощи пациенту. К сожалению, в Цхинвали ему предъявили обвинения чуть ли не в шпионаже, объяснили все коварными помыслами грузинской стороны. Было заявление, что он принимал активное участие в боевых действиях 2008 года. В Минобороны Грузии эти обвинения категорически опровергли, подчеркнув, что он никогда не имел никакого отношения к военному ведомству.

Коллеги Гаприндашвили — врачи — выступили с очень эмоциональным обращением, которое широко распространилось в соцсетях. Потом появились нюансы, что называется, по Шекспиру. Оказывается, что все те тяжелые дни войны 2008 года он работал в клинике, и его пациентами были даже два российских летчика, сбитых тогда над Грузией. Он с коллегами их лечил, вылечил, потом они без проблем выехали в Россию. Так вот, коллеги Гаприндашвили обратились к этим летчикам — майору Вячеславу Малкову и полковнику Игорю Зинову, с призывом сказать свое слово и вспомнить, как их лечили и как к ним тогда относились.

Ведь мало того, что Гаприндашвили никакого отношения к боевым действиям не имел, он работал тогда врачом и лечил всех без разбора — грузин, русских, осетин. Так что выглядит это очень неприглядно и говорить о каких-то международных стандартах даже неудобно. Не по-мужски все это.

— Кроме призывов в медиа были ли обращения грузинских властей к российским по другим каналам?

— Мы используем все существующие каналы. Мне бы не хотелось говорить о деталях, но все, что в наших силах, мы используем. К сожалению, результатов нет. Это вызывает очень отрицательную реакцию в грузинском обществе. Неблагоприятный фон перед нашей встречей в Праге. Я очень надеюсь, что ситуация будет разрешена и этот человек, уважаемый человек, я подчеркиваю, известный всей Грузии врач, вернется к семье в ближайшие время.

— Этот инцидент может стать причиной того, что встреча в Праге не состоится?

— Очень надеюсь, что не повлияет.

— То есть вы настроены ехать туда и обсуждать этот эпизод с Григорием Карасиным?

— Надеюсь, что эта ситуация скоро будет разрешена.

— А если нет, может быть такое, что вы в итоге не поедете в Прагу?

— До этого мы еще сможем с вами поговорить. У нас каждый день идет разговор на эту тему по всем существующим каналам. Ни в какие рамки это просто не лезет.