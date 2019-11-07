Топ-менеджера ОДК арестовали с прицелом на экстрадицию в Россию

Топ-менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александр Коршунов заочно арестован Басманным судом Москвы. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Обстоятельства дела пока не разглашаются, однако заочный арест позволяет объявить господина Коршунова в розыск через Интерпол, а затем затребовать его экстрадицию в Россию из Италии. В этой стране россиянин был арестован по запросу властей США, где господину Коршунову инкриминируют попытку кражи у американской авиастроительной компании General Electric (GE) Aviation коммерческих секретов — для модернизации российских двигателей ПД-14, используемых в среднемагистральном самолете МС-21-300.

6 ноября 2019 года СКР объявил директора по развитию бизнеса АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» 57-летнего Александра Коршунова в международный розыск и в этот же день обратился в Басманный райсуд Москвы с ходатайством о его заочном аресте. В ходе недолгого процесса никаких деталей уголовного дела оглашено не было. Прозвучало лишь, что господин Коршунов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В итоге суд согласился со стандартным набором доводов следователя и арестовал Александра Коршунова на два месяца «с момента экстрадиции либо задержания на территории России».

В СКР, ОДК и Ростехе комментировать ситуацию не стали. В госкорпорации “Ъ”, в частности, сообщили, что не владеют информацией о том, в чем именно обвиняется Александр Коршунов российскими правоохранительными органами. Не удалось выяснить и точку зрения защитника топ-менеджера.

Между тем решение Басманного суда позволяет российской стороне вмешаться в ситуацию, в которой оказался господин Коршунов. По запросу США он был задержан в аэропорту Неаполя 30 августа 2019 года — соответствующий международный ордер на арест был выдан судом штата Огайо. В Италию господин Коршунов прилетел на отдых вместе с супругой, которая была вынуждена вернуться домой одна. Сейчас топ-менеджер ОДК находится в тюрьме, попытки защиты добиться изменения меры пресечения успехом не увенчались.

Власти США обвиняют россиянина в промышленном шпионаже. Якобы господин Коршунов, курировавший разработку двигателя ПД-14, действовал в сговоре с гражданином Италии — бывшим директором компании Avio Aero, итальянской «дочки» крупнейшего поставщика авиадвигателей GE Aviation 59-летним Маурицио Паоло Бьянки. Как утверждают американские спецслужбы, по просьбе господина Коршунова господин Бьянки, работавший в последнее время в итальянской компании Aernova (сотрудничает с пермским АО «ОДК-Авиадвигатель»), якобы нанял несколько человек из своей бывшей компании для составления отчета по конструктивным особенностям двигателя ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21-300 и рекомендаций по его совершенствованию. В феврале нынешнего года отчет был предоставлен российской стороне, и в нем, как полагают американцы, содержались данные, запатентованные GE Аviation. Их, как говорится в материалах расследования, Александр Коршунов планировал использовать для создания «перспективного гражданского двигателя сверхбольшой тяги ПД-35», который планируется устанавливать в том числе на дальнемагистральные пассажирские самолеты Ил-96-400М. Его также разрабатывает АО «ОДК-Авиадвигатель».

Отметим, что выпускник Московского энергетического института Коршунов успел поработать не только в структуре Ростеха, но и в МИДе, в том числе за границей. В ОДК на должность директора по маркетингу и продажам он пришел в 2009 году, а в ноябре 2018-го назначен на должность директора по развитию бизнеса. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, также получал благодарности правительства и президента России.

По данным “Ъ”, власти США, которые довольно пассивно вели себя с момента ареста в Италии господина Коршунова, в последнее время активизировались. По некоторым данным, Минюст Италии уже направил в американскую прокуратуру материалы по вопросу экстрадиции россиянина в США. Если же в Рим придет запрос об экстрадиции господина Коршунова из России, то итальянским властям придется решать, какой стране его выдавать.

Напомним, что ранее российским правоохранительным органам уже удавалось добиться экстрадиции в Россию граждан РФ, которым грозила выдача в США. Например, в 2017 году СКР возбудил уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) в отношении арестованных в Венгрии россиян Владимира Любишина и его сына Владимира, которых задержали по запросу властей США, где они обвинялись в незаконной торговле переносными зенитными ракетными комплексами. В итоге Венгрия экстрадировала россиян на родину. Два месяца назад Нагатинский райсуд Москвы приговорил полностью признавшего свою вину Владимира Любишина за контрабанду оружия (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), к одному году пяти месяцам заключения, причем освободили его прямо в зале суда в связи с тем, что назначенное наказание он уже отбыл в тюрьме Будапешта. Его сын до сих пор является фигурантом дела, однако расследование приостановлено, а Владимир Любишин-младший, также признающий вину, находится на свободе.

Кроме того, до сих пор не решена судьба задержанного в Греции в 2017 году владельца биржи BTC Александра Винника. Вашингтон обвиняет россиянина в создании преступной группировки и отмывании $4 млрд. Генпрокуратура России направляла Греции два запроса — по делу о хищении 600 тыс. руб. и мошенничестве на 700 млн руб. В июле нынешнего года Совет суда в Салониках продлил его арест до 25 января 2020 года.

Олег Рубникович