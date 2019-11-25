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Прокурор попросил 350 часов обязательных работ для активиста «Голоса» Романа Удота

Прокурор попросил назначить активисту движения «Голос» Роману Удоту 350 часов обязательных работ, сообщил его адвокат Максим Пашков в Telegram. Заседание по делу состоится в четверг, 28 ноября, в мировом суде участка №263 в Химках. Против господина Удота возбудили уголовное дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) из-за конфликта с журналистами НТВ в марте 2018 года.

Телеканал НТВ снял передачу о том, что активист «Голоса» якобы купил квартиру своей матери на деньги, полученные от наблюдения за выборами. Позднее два журналиста телеканала обратились к нему за комментариями в аэропорту Шереметьево. Господин Удот отобрал телефон у корреспондентки НТВ, которая «в неподобающей форме снимала его и приставала с вопросами», и крикнул в адрес журналистов «Я вас убью!». Затем он передал его полиции и написал заявление о преследовании и нарушении неприкосновенности частной жизни. Журналистка со своей стороны заявила о краже телефона.

20 мая Романа Удота задержали, а потом отправили под домашний арест. В июле суд смягчил меру пресечения и освободил его из-под ареста. Правозащитная организация «Мемориал» признала активиста политическим заключенным.

Подробнее об обвинениях — в материале “Ъ” «Ключевой сотрудник "Голоса" под домашним арестом».

О ходе расследования — в публикации “Ъ” «Роман Удот нашел удаленное видео».

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