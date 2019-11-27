СМИ: США приостановили помощь Украине в день разговора Трампа с Зеленским

Административно-бюджетное управление Белого дома предприняло меры для приостановки военной помощи Украине на сумму $250 млн в день телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским, 25 июля 2019 года, сообщает CNN. Как следует из документов, которые поступили в бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса США, первые уведомления о заморозке помощи Киеву поступили 18 июля.

Заместитель помощника директора по программам национальной безопасности в Административно-бюджетном управлении Марк Сэнди предупредил своего начальника, что этот шаг мог нарушить федеральный закон о ассигнованиях Конгресса.

Свои действия администрация Белого Дома объясняла проверкой, инициатором которой был президент Дональд Трамп. Об этом стало известно в конце августа. В начале сентября администрация США разморозила $250 млн, выделенных на военную помощь Украине.

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20 сентября в ряде американских СМИ появились утечки, согласно которым в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля, Дональд Трамп потребовал от него начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына наиболее вероятного претендента на кресло президента США на выборах 2020 года Джо Байдена.

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Якобы к этому был причастен адвокат президента США Рудольф Джулиани, который предупреждал Украину через доверенных людей о приостановке военной помощи, если не будет начато расследование против Байденов. Сенаторы-демократы США призвали Министерство обороны страны расследовать причины задержки оказания военной помощи Украине. Позже разговор американского и украинского президентов стал поводом для инициирования процедуры импичмента Дональда Трампа.

О формировании бюджета США на помощь Украине читайте в публикации “Ъ” «Белый дом сделал небюджетное предложение».

О том, как проходят слушания по делу об импичменте,— в материале “Ъ”.