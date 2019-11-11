СМИ: Парнас предупредил Украину о приостановке военной помощи, если не будет начато расследование против Байдена

Бизнесмен советского происхождения Лев Парнас, считающийся близким к адвокату президента США Рудольфу Джулиани, требовал от Украины расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на утверждения господина Парнаса, сделанные через его адвоката Джозефа Бонди.

По данным газеты, в мае бизнесмен связался с представителями президента Украины Владимира Зеленского и потребовал от них начать расследование в отношении семьи Байдена. Отмечается, что господин Парнас связался с украинской стороной по указанию адвоката президента. Бизнесмен заявил представителям украинского президента, что в противном случае США перестанут помогать стране, а вице-президент Майкл Пенс не приедет на инаугурацию господина Зеленского.

По словам господина Бонди, указание его подзащитному дал господин Джулиани, который, в свою очередь, действовал по требованию президента США. Адвокат президента заявил, что «никогда не поручал подобное». Газета утверждает, что бизнесмен поддерживал связь с бывшим помощником господина Зеленского Сергеем Шефиром, который подтвердил изданию информацию о встречах с господином Парнасом и другим предпринимателем Игорем Фруманом. По его словам, во время встречи не обсуждалась помощь США Украине. Господин Шефир отметил, что не считал господ Фрумана и Парнаса официальными представителями США, но сообщил президенту Украины о прошедшей с ними встрече. Кроме того, экс-помощник говорил бизнесменам, что «мы могли бы рассмотреть возможность встречи с господином Джулиани, но только публично, официально и только после инаугурации избранного президента».

Напомним, Лев Парнас и Игорь Фруман обвиняются в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Позже Льва Парнаса стали называть ключевой фигурой в расследовании в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Адвокат бизнесмена сообщил, что его клиент готов удовлетворить запросы на дачу показаний. Предполагается, что бизнесмен помогал господину Джулиани искать компромат на политического соперника Дональда Трампа бывшего вице-президента Джо Байдена.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Дональда Трампа приготовились ругать публично».