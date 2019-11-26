Дурова допросят в США в рамках разбирательства о криптовалюте Telegram

Основателя Telegram Павла Дурова вызвали на допрос разбирательству с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает издание Coindesk со ссылкой на копию документа, подписанного судьей. Он должен дать показания 7 или 8 января в месте, «согласованном сторонами».

На допрос также вызвали вице-президента Telegram Илью Перекопского, он состоится 16 декабря в Лондоне. В материале говорится, что он отвечал за связь с инвесторами во время первичного размещения токенов. 10 декабря показания также должен дать сотрудник Telegram — Шиям Парех, чье имя было указано в письмах инвесторам.

В начале 2018 года Telegram объявил о планах запустить блокчейн-платформу для криптовалюты Gram. В январе и марте того же года Telegram Group и TON Issuer, продав 2,9 млрд Gram 171 покупателю, собрали $1,7 млрд. Они обязались передать Gram инвесторам при условии запуска TON не позже 31 октября 2019 года. В начале октября SEC подала иск и добилась приостановки ICO (первичное размещение активов, номинированных в криптовалютах) Telegram. Комиссия заявила о нарушениях во время предложения. В ходе разбирательства команда TON предложила отложить выпуск токенов Gram до 30 апреля 2020 года или вернуть 77% вложенных денег.

Подробнее о сути претензий — в материале “Ъ” «Gram взвесят в суде».