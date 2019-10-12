Власти США приостановили ICO Telegram Дурова

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) подала иск и получила разрешение по приостановке ICO (первичное размещение активов, номинированных в криптовалютах) Telegram Павла Дурова, говорится в сообщении комиссии. В рамках ICO компания господина Дурова уже собрала $1,7 млрд. Теперь Telegram не может продавать или каким-либо другим образом распространять свои токены в Соединенных Штатах.

Иск был подан в федеральный суд Манхэттена. Согласно данным ведомства, оффшорные компании Telegram Group и ее «дочка» TON Issuer Inc начали привлекать средства для развития блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) в январе прошлого года. Им удалось продать «примерно 2,9 млрд цифровых токенов Gram по сниженным ценам 171 первоначальному покупателю во всем мире, включая более 1 млрд токенов 39 покупателям из США».

«Наши экстренные действия сегодня направлены на то, чтобы не допустить наводнения Telegram на американских рынках токенами, которые, как мы утверждаем, были незаконно проданы»,— приводятся в сообщении комиссии слова содиректора Отдела исполнения решений SEC Стефани Авакян. Она отметила, что ответчики не предоставили своим инвесторам «информацию касаемо токенов Gram и деловых операций, финансовых условий, факторов риска и менеджмента Telegram, как того требуют законы о ценных бумагах».

Соруководитель отдела правоприменения SEC Стивен Пейкин заявил, что компании не смогут избежать исполнения федеральных законов о ценных бумагах, «просто называя свои продукты криптовалютами или цифровыми токенами».

Предприниматель Давид Якобашвили, который вложил в проект около $10 млн., сообщил “Ъ”, что не в курсе решения SEC о приостановке размещения Telegram. «Я не думаю (что есть риски для инвестиции — “Ъ”). Надеюсь, что все будет нормально»,— сказал бизнесмен, который, по его словам, сейчас находится «в Европе». Акционер Qiwi Сергей Солонин и представитель Романа Абрамовича Джон Манн не ответили на звонки “Ъ”. Господа Солонин и Абрамович также назывались инвесторами блокчейн-платформы.

Ранее участники рынка сообщили “Ъ FM”, что Telegram может запустить свою криптовалюту Gram раньше срока — уже на следующей неделе. Компания обещала доработать проект к 31 октября. А во вторник на официальном сайте мессенджера появились правила пользования криптовалютным кошельком Grams Wallet. В них говорится, что мессенджер не дает никаких гарантий клиентам. Telegram не компенсирует возможные убытки, превышающие $10. Все операции с криптовалютой будут проходить через блокчейн-платформу TON, но в компании предупреждают, что не контролируют платформу, поэтому возможны проблемы с транзакциями.

Подробнее о криптовалюте Telegram — в материале “Ъ FM” «Gram начислят вовремя».

Подробнее о том, кто из российских инвесторов вложился в pre-ICO Telegram — в материале “Ъ FM”.