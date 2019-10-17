Telegram предложил инвесторам вернуть 77% вложений в ICO компании

Telegram предложил инвесторам своего ICO (первичное размещение активов) согласиться на новый запуск криптовалюты Gram до 30 апреля или выдать обратно 77% вложенных денег, сообщил The Bell со ссылкой на письмо инвесторам от Telegram. Компания дала время на принятие решения до 23 октября.

Для продления дедлайна по запуску криптовалюты основатель компании Павел Дуров должен получить согласие большинства инвесторов. Если же окончательную дату перенесут, на это потребуется дополнительно $80 млн.

Письмо получили инвесторы из первого раунда ICO (pre-sale) и второго (Stage A). The Bell отмечает, что стадии проходят параллельно, и может получиться так, что инвесторы одного раунда согласятся на перенос дедлайна, а другие — нет.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) потребовала запрета на выпуск Gram и добилась приостановки ICO, в рамках которого компания господина Дурова уже собрала $1,7 млрд. Разработчики обещали передать Gram инвесторам при условии запуска TON не позже 31 октября. Продавать или распространять свои токены в США Telegram теперь не может.

О попытке SEC заблокировать запуск блокчейн-платформы TON — в публикации “Ъ”.