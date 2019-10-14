Gram взвесят в суде

Основатели Telegram могут перенести выпуск токенов Gram на $1,7 млрд, хотя и не согласны с претензиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обнаружившей нарушения в ходе предложения. Если инвесторы не получат криптовалюту к 31 октября, возникнет право требовать возврата инвестиций. Пока они ожидают от Telegram переговоров о соглашении с властями.

Telegram ищет варианты разрешения ситуации в связи с иском SEC о блокировании запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и рассматривает отсрочку запуска, сообщила компания инвесторам вечером 12 октября (текст письма есть у “Ъ”; ранее на него ссылалось издание The Bell). Telegram утверждает, что в течение последних 18 месяцев пыталась вступить в контакт с SEC и узнать мнение комиссии по поводу запуска TON. «Мы были удивлены и разочарованы, что в такой ситуации SEC подала иск, мы не согласны с правовой позицией комиссии»,— говорится в письме. В Telegram не ответили на вопросы “Ъ”.

Об иске SEC стало известно ночью 11 октября. Ответчиками стали Telegram Group Inc. с Британских Виргинских островов и принадлежащая ей TON Issuer Inc. Как следует из иска, совладельцы Telegram Group Павел и Николай Дуровы запустили первую версию мессенджера Telegram в 2013 году на деньги Павла и частного инвестора из Буффало (штат Нью-Йорк). В начале 2017 года Telegram объявила о планах запуска блокчейн-платформы для криптовалюты Gram. В январе и марте 2018 года Telegram Group и TON Issuer, продав 2,9 млрд Gram 171 покупателю, привлекли около $1,7 млрд. Они обязались передать Gram инвесторам при условии запуска TON не позже 31 октября 2019 года, в противном случае у последних появляется право требовать возврата вложений.

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По данным SEC, Telegram ведет переговоры о листинге Gram как минимум с четырьмя платформами. Но по состоянию на 11 марта 2019 года в SEC не было зарегистрировано предложение ценных бумаг. Ответчики не предоставили инвесторам информацию о Gram, бизнесе Telegram, финансовых условиях, факторах риска и руководстве, отметила содиректор департамента правоприменения SEC Стефани Авакян. SEC уже добилась временной блокировки сделки, следует из сообщения комиссии.

По данным источников “Ъ”, в ICO участвовали российские инвесторы, включая Романа Абрамовича, гендиректора Qiwi Сергея Солонина, основателя «Вимм-Билль-Данн» Давида Якобашвили. Господин Якобашвили пока не видит серьезных рисков. «Надеюсь, что все будет нормально»,— сказал он “Ъ”. «Мы спокойны как инвестор и уверены, что все будет хорошо»,— оптимистично сообщил управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко. Компания, по его словам, инвестировала в Gram более $55 млн. Господин Железко считает, что братья Дуровы будут договариваться о регистрации в SEC для ICO. «Возможно, выпуск токенов будет задержан. Возврата требовать не будем, будем следить за ситуацией»,— говорит он. Если основатели Telegram договорятся с инвесторами, то отложат запуск до выяснения с SEC, ожидает еще один из первых покупателей Gram.

Если дело дойдет до суда, процесс займет не один месяц, а значит, инвесторы не получат токены вовремя и смогут потребовать деньги назад, говорят опрошенные “Ъ” юристы. Таким образом, даже в случае отсутствия вины проект может понести серьезные потери, констатирует советник «Томашевская и партнеры» Роман Янковский. В рамках ICO TON Issuer выпускала инвестконтракты, по которым обязалась выплатить токены, причем ценной бумагой признавались только сами контракты, поясняет он. SEC не согласна с таким подходом и считает, что Gram не криптовалюта, а ценная бумага, считает основатель Legal Support Юрий Брисов. «В механизме Gram заложен, по сути, алгоритм pump-and-dump — создание искусственного ажиотажа вокруг бумаги, в результате чего цены на бирже взлетают, а первоначальные инвесторы получают сверхдоходы. Это инвестиционный механизм, причем незаконный»,— считает он.

У регулятора вызывает вопросы желание Telegram вывести Gram на открытый рынок, неясно, например, кто и как будет проверять неквалифицированных инвесторов на происхождение средств и отсутствие в санкционных списках, полагает основатель Arival Bank Владислав Солодкий. В США боятся очередного кризиса, вызванного чрезмерным количеством «мыльных пузырей», полагает руководитель практики «ФБК Legal» Александра Герасимова.

Примеры досудебных решений есть. 30 сентября стало известно об урегулировании между SEC и Block.one, которая в ходе ICO привлекла от $900 млн до $4 млрд, не зарегистрировав предложение в SEC, напоминает в отчете для инвесторов (есть у “Ъ”) компания Hash CIB. Сумма иска к Block.one составляла всего $24 млн, что немного по сравнению с привлеченным капиталом, но «невозможно гарантировать, что ситуация с Telegram разрешится столь же успешно». По мнению компании, Gram, вопреки планам, скорее всего, не будет доступен на регулируемых американских площадках, как Coinbase. Компания полагает, что TON все же будет запущен, а Gram будут распределены, но останутся в «замороженном» виде на неопределенный срок разбирательства с SEC и регистрации в соответствии с требованиями комиссии.

Владислав Новый, арбитражная группа