Зеленский назвал приоритетом подписание газового договора с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал отношения Киева и Москвы «очень сложными». Он отметил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, странам необходимо договориться о подписании долгосрочного договора по транзиту газа. Действующий договор истекает 31 декабря.

«С Россией у нас очень сложная ситуация, вы ее знаете. Мы начали диалог... Если честно, он будет начат в ходе "нормандской встречи" четырех лидеров»,— сказал господин Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи президента с его эстонским коллегой Керсти Кальюлайд в Таллине (цитата по ТАСС). Саммит в «нормандском формате» пройдет 9 декабря в Париже.

На пресс-конференции Владимир Зеленский также упомянул о необходимости подписания нового транзитного договора. Проблема нового контракта стала одной из тем его телефонного разговора с Владимиром Путиным, состоявшегося накануне. «Мы обсудили, что заканчивается год и нам нужно договориться о подписании нового долгосрочного газового соглашения. Для нас это является приоритетом. Это необходимо и для энергобезопасности всей Европы»,— добавил он.

Напомним, в ноябре «Газпром» сформулировал окончательное предложение о продлении контракта по транзиту газа через Украину. Российская компания предложила «Нафтогазу» продлить действующий контракт или заключить новый договор на один год, но только при условии обнуления всех судебных требований. Украинская компания сочла выдвинутые условия неприемлемыми. Очередная трехсторонняя техническая встреча по транзиту российского газа состоится 29 ноября.

О позиции Киева — в материале “Ъ” «"Нафтогаз" готов взять долг "Газпрома" газом».

О перспективах переговоров — в материале “Ъ” «Дрогнет ли рука на вентиле».