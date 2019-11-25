Трехсторонняя встреча по транзиту газа через Украину пройдет 29 ноября

Очередная трехсторонняя техническая встреча по транзиту российского газа через Украину запланирована на 29 ноября, заявил замминистра энергетики России Анатолий Яновский ТАСС. По его словам, ее формат будет определен в среду, 27 ноября.

«(Встреча.— “Ъ”) потенциально запланирована на пятницу. Но она может быть в разном режиме: видеоконференция или очная. Это мы в среду решим»,— сказал господин Яновский в кулуарах V Национального горнопромышленного форума. Он добавил, что позитивно оценил предыдущую встречу, прошедшую 20 ноября. По словам замминистра энергетики, сейчас идет отработка корпоративных документов.

Напомним, действующий контракт России и Украины на транзит и поставку газа истекает 31 декабря 2019 года. 18 ноября «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить действующий контракт или заключить новый договор на один год, но только при условии обнуления всех судебных требований. Украинская компания сочла выдвинутые условия неприемлемыми.

О том, как прошли последние газовые переговоры между Москвой и Киевом,— в материале “Ъ” «Украинский транзит проводят через суд».