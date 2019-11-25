Путин обсудил с Зеленским газовый вопрос

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор на фоне предстоящего саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и Германия). Они подробно поговорили о газовых вопросах, включая продолжение транзита через Украину и прямых поставок. Господин Зеленский отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. Он подчеркнул необходимость возврата всего вооружения, оборудования и документации, находившихся на этих судах.

Переговоры состоялись по инициативе украинской стороны, сообщается на сайте Кремля.

Как сообщал “Ъ”, российские власти приняли решение вернуть корабли до саммита в «нормандском формате», который должен состояться 9 декабря в Париже. При этом официально МИД России не связывал передачу кораблей с предстоящим саммитом в «нормандском формате». На саммите впервые встретятся президенты России и Украины.

О предстоящем саммите и возможной беседе двух президентов читайте в материале “Ъ” «Париж стоит встречи».