Лавров встретится с выдвинутым на пост посла США в России Салливаном

Глава МИД РФ Сергей Лавров, который сейчас находится в японской Нагое, встретится «на полях» заседания глав МИДов стран G20 с Джоном Салливаном, выдвинутым на пост посла США в России. «Встреча стоит в графике»,— заявил “Ъ” источник в российской делегации.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила: «Находясь в Японии, Салливан также проведет ряд двусторонних встреч с коллегами из Японии, Саудовской Аравии и России». Уточнять, с кем именно состоится встреча, она не стала.

Позже господин Лавров сообщил, что обсудил с господином Салливаном пути решения проблем в диалоге Москвы и Вашингтона, а также роль G20 в международных сообщениях.

Во вторник Комитет сената США по иностранным делам одобрил кандидатуру господина Салливана на пост посла в Москве. Глава комитета Джим Риш выразил надежду на то, что сенат в полном составе утвердит кандидатуру «в ближайшее время». После этого указ о назначении должен подписать президент США Дональд Трамп. Отметим, что Республиканская партия контролирует сенат и поддерживает выдвиженцев главы Белого дома на разные посты, поэтому кандидатура господин Салливана вряд ли встретит какое-либо сопротивление со стороны законодателей. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков высоко оценил шансы на прибытие Джона Салливана в Москву до конца года

Чем известен Джон Салливан Читать далее

Напомним, в начале августа 2019 года посол США Джон Хантсман подал в отставку. Он был руководителем американской дипмиссии с октября 2017 года. На пост посла выдвинут господин Салливан, сделать его новым главой дипмиссии в России предложил лично президент Дональд Трамп.

О том, как проходит назначение Джона Салливана,— в публикации “Ъ FM” «Потенциального посла США в России проверили на стрессоустойчивость».

О визите Сергея Лаврова в Японию читайте в материале “Ъ”.

Павел Тарасенко, Нагоя