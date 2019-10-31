Потенциального посла США в России проверили на стрессоустойчивость

Американские сенаторы два часа расспрашивали заместителя госсекретаря Джона Салливана о взглядах на политику в отношении России. Таким образом парламент решает, утверждать ли его кандидатуру на пост посла. Сделать Салливана новым главой дипмиссии в России предложил лично американский президент Дональд Трамп. Решение пока официально не принято, но сенаторы, кажется, остались довольны ответами дипломата. Что он говорил? Об этом — Иван Якунин.

О визите дипломата в парламент газета The Guardian написала так: «Сенаторы поджарили Джона Салливана на утвердительных слушаниях». Действительно, если это было собеседование, то большая часть его была посвящена стресс-тесту. Дипломата досконально допросили об истории переговоров Трампа и Зеленского (там упоминалась посол США на Украине, которой президент был недоволен), о связях с адвокатом президента Руди Джулиани, о том, в чем виновата Москва и что с этим делать. Салливан держался уверенно, ответив, что лично участвовал в разработке санкций против бизнесмена Евгения Пригожина и его «фабрики троллей» и впредь будет также препятствовать российской агрессии:

«Опыт показывает, что эта дипломатическая миссия будет не из простых. Наши отношения находятся на уровне холодной войны, их проявления вам хорошо знакомы: вмешательство в американские выборы, нарушение территориальной целостности Украины и Грузии, покушение на жизнь зарубежных граждан. Будучи заместителем госсекретаря, я лично участвовал в разработке политической стратегии в отношении России. Если меня утвердят, я продолжу давление на российские власти, буду требовать освободить обвиняемого в шпионаже Пола Уилона, которого держат в изоляторе уже почти год, и настаивать на том, чтобы дело Майкла Калви было рассмотрено в рамках Гражданского, а не Уголовного кодекса».

Другого от Джона Салливана ожидать и не стоило. Де-факто он второй человек в Госдепартаменте, даже несколько недель возглавлял ведомство. Теперь Салливан сопровождает Майка Помпео во всех командировках. Хотя назвать его дипломатом можно скорее авансом: в Госдепе он числится только два года, а до этого работал в четырех министерствах при трех президентах. Американский дипломат Джеймс Джатрас в беседе с “Ъ FM” назвал его опытным аппаратчиком, а его речь перед Сенатом считает предсказуемой: «Логично предположить, что его действия будут такими же, как и его слова — жесткими и принципиальными, поэтому мне кажется, кардинально ничего не изменится.

Он говорил ровно о том, что хотел от него услышать Сенат, о вмешательстве, Украине, “Новичке”, нарушении ДРСМД.

Может, он лично так и не думает, но он должен был это произнести, чтобы его кандидатуру одобрили. Будет ли он вести себя также на посту посла? Думаю, да. Хотя кто знает, может, случится чудо».

Впрочем, были во вступительной речи Салливана и положительные сигналы: он сказал, что взаимодействие с Россией важно для США, что он готов выслушать точку зрения каждого и даже намекнул на продление СНВ-3, правда, конечно, на американских условиях. Будет ли «оттепель»? И что для этого нужно? Точку зрения Госдепартамента “Ъ FM” описал дипломат Джон Хербст. Он знаком и с Салливаном, и с его предшественником Джоном Хантсманом: «Задача у Салливана будет, наверное, такой же, как и у предыдущего посла. Я говорил с Хантсманом до того, как он поехал работать в Москву. Он хотел расширить поле сотрудничества между Вашингтоном и Москвой, но понял, что, чтобы достичь этого, нужно остановить агрессию России на Украине и не только там».

Перспективу увидеть Джона Салливана послом в Москве многие восприняли с оптимизмом: чиновник с большим стажем может стать предвестником совместной конструктивной работы. Скептики возразили: посол — это лишь представитель интересов президента. А на фоне грозящего импичмента и президентских выборов дружба с Москвой далека от списка приоритетов Дональда Трампа.

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