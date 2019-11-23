Лавров обсудил с Салливаном проблемы в диалоге Москвы и Вашингтона

Глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что обсудил пути решения проблем в отношения Москвы и Вашингтона с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном. Господин Лавров в настоящее время находится в Японии на совещании глав МИД стран G20.

«Разумеется, мы знаем, что Джон Салливан проходит процедуру утверждения на пост посла США в РФ. Говорили о том, как нам решать многочисленные проблемы, накопившиеся в наших отношениях»,— ответил глава российского МИДа на вопрос о темах встречи с господином Салливаном.

Также, по словам господина Лаврова, они обсудили роль G20 в международных отношениях. «Она отвечает интересам всех и создает хорошую площадку для достижения общеприемлемых договоренностей»,— добавил министр.

О предстоящей встрече Сергея Лаврова и Джона Салливана стало известно ранее.

Напомним, в начале августа 2019 года посол США Джон Хантсман подал в отставку. Он был руководителем американской дипмиссии с октября 2017 года. На пост посла выдвинут господин Салливан, сделать его новым главой дипмиссии в России предложил лично президент Дональд Трамп.

Подробности встречи министра с кандидатом на пост посла США — в материале “Ъ”.

Как проходит назначение Джона Салливана, читайте в публикации “Ъ FM” «Потенциального посла США в России проверили на стрессоустойчивость».

О визите Сергея Лаврова в Японию читайте в материале “Ъ”.