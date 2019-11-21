Комитет Сената США одобрил назначение Салливана послом в России

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил кандидатуру Джона Салливана на должность посла в России. Также были утверждены еще 14 кандидатур на связанные с внешней политикой посты.

«Очень рад, что рассмотрение кандидатуры Джона Салливана продвинулось в Сенате»,— заявил председатель комитета республиканец Джим Риш.

Что известно о Джоне Салливане Читать далее

«Опыт господина Салливана в качестве заместителя госсекретаря дал ему четкое представление о многочисленных проблемах, которые у нас есть с Россией, и этот опыт позволит ему выстраивать взаимоотношения наших стран»,— сказал господин Риш. Он выразил надежду, что кандидатура Джона Салливана скоро получит одобрение Сената Конгресса США.

Напомним, в начале августа 2019 года посол США Джон Хантсман подал в отставку. Он был руководителем американской дипмиссии с октября 2017 года. На пост посла выдвинут господин Салливан, сделать его новым главой дипмиссии в России предложил лично президент Дональд Трамп.

Как проходит назначение — в публикации “Ъ FM” «Потенциального посла США в России проверили на стрессоустойчивость».