Рябков высоко оценил шансы на прибытие Салливана в Москву до конца года

Новый посол США в РФ Джон Салливан с высокой долей вероятности может прибыть в Москву до конца года, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС. Однако решающим в этом вопросе станет утверждение господина Салливана в Сенате, добавил замминистра.

«Мы полагаем, что шансы на его приезд в Москву в качестве посла до конца текущего года довольно высоки, но здесь главное слово, конечно, за Сенатом Конгресса США, который должен его утвердить»,— сказал господин Рябков.

Напомним, в начале августа 2019 года посол США Джон Хантсман подал в отставку. Он был руководителем американской дипмиссии с октября 2017 года. На пост посла выдвинут господин Салливан, сделать его новым главой дипмиссии в России предложил лично американский президент Дональд Трамп. В конце октября американские сенаторы два часа расспрашивали господина Салливана о взглядах на политику в отношении России, чтобы решить, утверждать ли его кандидатуру на пост посла.

О чем спрашивали Джона Салливана в парламенте — в публикации “Ъ FM” «Потенциального посла США в России проверили на стрессоустойчивость».