Чем известен Джон Салливан

11 октября издание The Wall Street Journal сообщило, что президент США Дональд Трамп предложил назначить заместителя госсекретаря Джона Салливана послом в России. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Джон Салливан родился 20 ноября 1959 года в Бостоне. Получил степень бакалавра по специальности «история и политология» в Брауновском университете (1981). Окончил Школу права Колумбийского университета в Нью-Йорке (1985), получил степень доктора юридических наук.

В середине 1980-х работал в Апелляционном суде пятого округа (рассматривает дела в штатах Луизиана, Миссисипи и Техас). В 1990 году стал помощником члена Верховного суда Дэвида Сутера. В 1991–1992 годы работал советником помощника генпрокурора США Майкла Латтига. Был одним из юридических советников в избирательном штабе республиканца Джорджа Буша-старшего во время президентской кампании 1992 года. В 1993 году стал партнером в юридической фирме Mayer, Brown, Rowe & Maw в Вашингтоне.

В 2004 году глава Минобороны Дональд Рамсфельд назначил Джона Салливана заместителем главного юрисконсульта Пентагона. В 2005 году он перешел на работу в Министерство торговли, до 2007-го занимал в ведомстве пост главного юрисконсульта. Затем получил пост заместителя министра торговли США, возглавлял правительственные делегации на переговорах в Китае, Азербайджане, Грузии и других странах. В 2010 году стал председателем правительственного спецкомитета по экономическим отношениям США и Ирака при Министерстве торговли.

В апреле 2017 года президент США Дональд Трамп назначил Джона Салливана на пост первого заместителя госсекретаря. На слушаниях в Сенате Джон Салливан жестко высказывался по вопросу присоединения Крыма к России, а также обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США. В мае того же года после утверждения Сенатом вступил в должность. С 1 по 26 апреля 2018 года исполнял обязанности госсекретаря после отставки Рекса Тиллерсона. В июле 2019 года Джон Салливан возглавлял делегацию США на переговорах с Россией по стратегической безопасности в Женеве.