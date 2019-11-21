СМИ: в Испании расследуют причастность ГРУ к событиям в Каталонии в 2017 году

Верховный суд Испании открыл расследование против группы людей, которая может быть связана с «элитным подразделением» главного управления Генштаба ВС России (ранее — ГРУ), сообщает газета El Pais со ссылкой на источники. Подразделение, по данным издания, проверят на причастность к событиям, которые предшествовали референдуму о независимости Каталонии в октябре 2017 года. Российское посольство назвало информацию фейком.

Речь идет о подразделении 29155 ГРУ — элитной военной группе, утверждает издание. Эту группу иностранные СМИ ранее связывали с попытками дестабилизировать ситуацию в странах Европы. В частности, она якобы может быть причастна к попытке госпереворота в Черногории в 2016 году и к дестабилизации ситуации в Молдавии. Ни о каких деталях расследования в Испании пока неизвестно.

Посол России в Испании Юрий Корчагин назвал фейком статью из газеты. «Моя реакция – это возмущение. Меня не удивляет, что есть силы, которые хотят подорвать позитивно развивающиеся дружественные отношения между Россией и Испанией. Но меня удивляет, как уважаемая газета идет на поводу у этих сил и фактически сотрудничает с ними, предоставляя свои страницы для разного рода инсинуаций и фейковых новостей»,— сказал господин Корчагин (цитата по «РИА Новости»). Он предположил, что газета теряет рейтинг и читателей и пытается заработать «сомнительные внимание и авторитет» или издание используют «деструктивные силы».

Господин Карчагин назвал фантазиями западных СМИ информацию о работе разведслужб в Европе. «Приехал турист, а потом уехал – вот удивительно»,— сказал посол.

Что известно о подразделении ГРУ 29155 Читать далее

В октябре об элитном спецподразделении ГРУ рассказала газета The New York Times. По данным издания, ее агенты устраивали диверсии в Европе. В Кремле назвали эту информацию «криминальным чтивом».

Референдум в Каталонии прошел в 2017 году. За отделение автономной области от Испании высказались 90,1% граждан при явке 43%. Власти Испании не признали его итоги. В 2019 году 12 каталонских лидеров получили реальные сроки лишения свободы от девяти до 13 лет. Из-за этого в стране проходили многочисленные акции протеста.

Как Каталония добивалась независимости от Испании Читать далее

Подробнее о спецподразделении ГРУ 29155 читайте в материале “Ъ FM” «Американские СМИ "увидели" элиту ГРУ».

Подробнее о протестах в Каталонии — в материале “Ъ” «Правительство не рассматривает вопрос о помиловании».