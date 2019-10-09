Фигуранты расследования NYT о спецподразделении ГРУ

8 октября газета The New York Times со ссылкой на источники в западных службах безопасности сообщила о причастности «подразделения ГРУ 29155», возглавляемого генералом Андреем Аверьяновым, к «скоординированной кампании по дестабилизации Европы». Что известно о подразделении и его командире — в справке “Ъ”.

Издание отмечает, что подразделение, расположенное на востоке Москвы, работает около десяти лет. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», федеральное казенное учреждение «Войсковая часть 29155» зарегистрировано в 2009 году и расположено в Москве по адресу 11-я Парковая улица, дом 38а. ИНН № 7719737879, ОГРН № 1097746770395. Контактные телефоны: +7 (495) 4617314, +7 (499) 7289055, +7 (495) 4617414. Командиром части с 2013 года указан Аверьянов Андрей Владимирович.

По данным NYT, генерал Андрей Аверьянов в 1988 году окончил Ташкентскую военную академию (вероятно, имеется в виду Ташкентское высшее общевойсковое командное училище), воевал в Чечне, а также получил медаль Героя России в январе 2015 года. В открытых источниках указ о присвоении звания не публиковался. До публикации NYT командир части 29155 в СМИ не фигурировал.