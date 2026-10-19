Япония запустила к Марсу зонд для доставки грунта с Фобоса
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запустило зонд MMX. Он должен первым в мире совершить посадку на Фобосе и доставить на Землю образцы грунта с этого спутника Марса.
Запуск ракеты-носителя H3 с зондом Martian Moons eXploration (MMX) состоялся с космодрома Танэгасима. Аппарат штатно отделился от верхней ступени ракеты и взял курс на Марс. Межпланетный перелет займет около 10 месяцев. Прибытие к планете запланировано на август 2027 года.
В рамках трехлетней миссии MMX исследует Фобос и Деймос, совершив две посадки на Фобос для сбора грунта. На борт аппарата также помещен франко-германский ровер IDEFIX, высадка которого запланирована на рубеж 2028–2029 годов. Возвращение капсулы с образцами на Землю ожидается в 2031 году. Проект реализуется JAXA в международной кооперации с NASA и Европейским космическим агентством.
По словам министра образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Ёсихиро Сэки, проект поможет установить происхождение спутника Марса, а также проработать технологии, связанные с будущей отправкой на Марс экспедиций.