Япония запустила к Марсу зонд для доставки грунта с Фобоса

В рамках трехлетней миссии MMX исследует Фобос и Деймос, совершив две посадки на Фобос для сбора грунта. На борт аппарата также помещен франко-германский ровер IDEFIX, высадка которого запланирована на рубеж 2028–2029 годов. Возвращение капсулы с образцами на Землю ожидается в 2031 году. Проект реализуется JAXA в международной кооперации с NASA и Европейским космическим агентством.