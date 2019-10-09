СМИ: дестабилизацией Европы занимается подразделение ГРУ

К «кампании по дестабилизации» в Молдавии, отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, попытке госпереворота в Черногории и отравлению семьи Скрипалей в британском Солсбери причастно подразделение ГРУ 29155, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в западных службах безопасности. По их данным, это подразделение проводит «скоординированную кампанию по дестабилизации Европы».

Издание отметило, что подразделение работало на протяжении десяти лет, однако спецслужбам удалось обнаружить его совсем недавно. По словам сотрудников разведок четырех стран, узнать о том, где это подразделение начнет новую работу, невозможно.

Само подразделение располагается в штаб-квартире 161-го учебного центра специального назначения в восточной части Москвы. Некоторые сотрудники подразделения, по данным газеты, являются ветеранами афганской и чеченских войн, а также участниками конфликта на Украине. Источники добавили, что его операции секретны настолько, что даже другие сотрудники ГРУ о них не знают.

Газета также сообщила, что руководителем подразделения является генерал Андрей Аверьянов, который участвовал в чеченской войне и имеет медаль Героя России. Отмечается, что подразделение, возможно, «работает с ограниченным бюджетом». По информации издания, генерал Аверьянов «живет в ветхом здании советской эпохи», расположенном неподалеку от штаб-квартиры.

Отставной офицер ГРУ, знакомый с подразделением 29155, сообщил NYT, что оно специализируется на подготовке к «диверсионным» заданиям. «Это серьезные парни… Это офицеры, которые работали под прикрытием и в качестве международных агентов»,— заявил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил издание с вопросами о подразделении к Министерству обороны, но оно не прокомментировало эту информацию.