Песков сравнил с криминальным чтивом публикацию о ГРУ в Европе

Кремль не заинтересован в дестабилизации обстановки в Европе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Публикацию газеты The New York Times (NYT) о спецподразделение ГРУ пресс-секретарь назвал криминальным чтивом.

«Никоим образом. Подобные публикации, скажем так, из разряда криминального чтива, pulp fiction по-английски»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM” о заинтересованности Кремля в расшатывании Европы.

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Ранее NYT со ссылкой на источники в западных службах безопасности сообщила, что к «кампании по дестабилизации» в Молдавии, отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, попытке госпереворота в Черногории и отравлению семьи Скрипалей в британском Солсбери причастно подразделение ГРУ 29155. По данным источников, это подразделение проводит «скоординированную кампанию по дестабилизации Европы».