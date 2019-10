Американские СМИ «увидели» элиту ГРУ

Газета The New York Times опубликовала материал о секретном спецотряде ГРУ. В статье говорится, что элитное подразделение российских разведчиков ездит по всей Европе и проводит диверсии. В частности, члены группы якобы причастны к отравлению Скрипалей в Британии. В Кремле, отвечая на вопрос “Ъ FM”, назвали эту информацию «криминальным чтивом». Что известно об «элитных диверсантах»? Выяснял Глеб Силко.

Скромный мужчина в сером пиджаке и галстуке-бабочке на свадьбе дочери вместе с другом позирует фотографу, оба — элита ГРУ. По крайней мере, так утверждает The New York Times. Тот, что выдает дочь замуж, — это прошедший две чеченские войны выпускник Ташкентской военной академии Андрей Аверьянов, командир секретного диверсионного подразделения 29155. А мужчина рядом с ним — Анатолий Чепига, один из подозреваемых в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Подразделение 29155 входит в Главное управление Генштаба, но оно настолько секретно, что о нем не знают даже многие оперативники этой структуры.

Западным спецслужбам первым все это стало известно, а от них уже узнали американские журналисты. Те выяснили, что члены этого отряда, в отличие от коллег-военных, имеют право ездить по всей Европе, чтобы совершать диверсии. Причем служат там сплошь ветераны Афганистана, Чечни и Украины. Якобы они отметились уже как минимум четырьмя громкими операциями: отравлением Скрипалей в Великобритании и бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии, попыткой госпереворота в Черногории и кампанией по дестабилизации ситуации в Молдавии.

Подобные службы внутри разведок действительно существуют. В России такая была создана еще в советское время, но потом перестала работать, рассказывает историк спецслужб Борис Володарский: «В ГРУ это называлась “активка”, подразделение “А”, которое работало во время гражданской войны в Испании, потом в Китае и во время советско-финской войны. Насколько я знаю, во время холодной войны его не было, потому что в этом не видели смысла. Главное разведуправление было сориентировано на проведение спецопераций только во время военных действий».

Правда, как получилось, что сами коллеги по ГРУ об элитном отряде не знают, а журналистам это выяснить удалось? Борис Володарский полагает, что в данных журналистов есть некоторые неточности, но в теории это возможно: «Те цифры, которые они дают, — это, скорее всего, номер войсковой части, подразделения не имеют никаких номеров.

Во всех спецслужбах есть группы, о которых знает только узкий круг лиц.

Здесь работает принцип need to know — то, что необходимо знать, люди знают, то, что не нужно, не знают».

The New York Times отдельно отмечает, что у секретного элитного подразделения есть проблемы с бюджетом. Недалеко от штаб-квартиры подразделения 29155 на востоке Москвы живет и командир-- генерал-майор Аверьянов в ветхом здании советской эпохи, а ездит он и вовсе на ВАЗовской «пятерке» 1996 года выпуска. По данным журналистов, в 2015 году он получил «Золотую звезду» Героя России.

На самом деле, в стране действительно есть готовые работать в любой точке мира спецслужбы, говорит член оборонного комитета Совета федерации Франц Клинцевич. Правда, они совсем не секретные, а публикация The New York Times — целиком фейк, добавляет он: «Это новый виток информационной войны. У нас есть группы для спецопераций, в зависимости от задачи они могут работать в любом месте земного шара. Все это создано и предназначено для поддержки войск в случае проведения военной операции. Но в Европе мы ничего не проводим и проводить не собираемся».

Примерно в том же духе высказался и глава оборонного комитета Госдумы, генерал-полковник Владимир Шаманов. Он и вовсе назвал публикацию The New York Times «ерундой».

Так это или нет, выяснить сложно. Сотрудники западных спецслужб уверяют: невозможно предугадать, откуда и когда нанесет удар командир элиты ГРУ и его ветераны.

В свою очередь, газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что подразделение 29155 на самом деле известно как 161-й учебный центр. Он расположен в Измайлово и существует со времен Советского Союза. По сути, это краткосрочные курсы военной разведки, где совершенствуют навыки в стрелковой подготовке, радиосвязи и других специальных дисциплинах. По словам собеседника издания, эти курсы хоть и носят секретный характер, но считать их элитным подразделением по дестабилизации Европы — большое преувеличение.

В Минобороны публикацию The New York Times пока не комментировали.