«Мемориал» признал политзаключенными еще шестерых фигурантов «московского дела»

Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенными еще шестерых участников протестной акции в Москве 27 июля: Андрея Баршая, Владимира Емельянова, Егора Лесных, Максима Мартинцова, Александра Мыльникова и Павла Новикова. «Мемориал» призвал немедленно их освободить.

«Мы уверены, что власти ведут это уголовное дело с целью оказать давление на потенциальных участников протестных акций и запугать их, чтобы предотвратить подобные акции»,— говорится в заявлении правозащитного центра.

По версии следствия, господин Баршай толкнул в спину росгвардейца с разбега. Он отправлен на стационарную психиатрическую экспертизу. Господин Емельянов, как полагает следствие, якобы удерживал силой росгвардейца, мешая ему выполнять служебные обязанности. Господа Мартинцов, Лесных и Мыльников обвиняются в том, что они напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Они арестованы и будут находиться под стражей до 14 декабря.

В сентября «Мемориал» признал политзаключенными фигурантов «московского дела»: Данилу Беглеца, Айдара Губайдулина, Егора Жукова, Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, Алексея Миняйло, Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова и Сергея Фомина. По мнению правозащитников, 27 июля прошли «не массовые беспорядки, а незаконные массовые задержания и избиения манифестантов силовиками».

Как судят за протесты в Москве. Главное Читать далее

Напомним, летом в Москве проходили протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В частности, 27 июля прошел крупный несанкционированный митинг, после которого было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Несколько участников летних протестов получили реальные сроки.

Подробнее об акции 27 июля — в материале “Ъ” «Политический субботник».

О протестах в Москве и их последствиях — в материалах “Ъ”.