Суд арестовал новых фигурантов «московского дела»

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Владимира Емельянова, Максима Мартинцова и Егора Лесных. Они будут находиться под стражей до 14 декабря. Их обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти на несогласованной акции 27 июля. Они не признают вину.

По версии следствия, Владимир Емельянов силой удерживал росгвардейца и препятствовал ему выполнять служебные обязанности. Господин Емельянов вину не признает. Адвокат сообщил, что главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов готов был выступить поручителем и внести залог в размере 700 тыс. руб.

Максима Мартинцова обвиняют в том, что он напал на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Преступление он якобы совершил вместе с другими фигурантами дела Егором Лесных и Александром Мыльником.

Максим Мартинцов Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Егору Лесных предъявлены обвинения в двух эпизодах применения насилия в отношении представителя власти. Следствие настаивает, что во время митинга господин Лесных ударил ногой двух росгвардейцев.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Напомним, Следственный комитет вчера, 15 октября, предъявил обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) пяти новым фигурантам «московского дела».

Летом в Москве прошло несколько акций протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. На несогласованных шествиях 27 июля и 3 августа задержали несколько тысяч человек.

О новых эпизодах в «московском деле» — в материале “Ъ” «СКР наступил на горлышко собственному обвинению».