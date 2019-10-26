Фигуранта «московского дела» Баршая отправят на психиатрическую экспертизу

Задержанного после несанкционированной акции Андрея Баршая, обвиняемого в применении силы к росгвардейцу, отправят на стационарную психиатрическую экспертизу, сообщил «Медиазоне» адвокат Мансур Гильманов.

По его словам, господина Баршая уже отвезли на амбулаторную экспертизу в психиатрическую больницу № 1 имени Н.А. Алексеева, и оттуда перевезли в СИЗО «Водник», а на следующей неделе обвиняемого положат снова в эту больницу. Процедура обследования займет около месяца.

Басманный суд Москвы арестовал господина Баршая 16 октября. Ппо версии следствия, он толкнул в спину росгвардейца с разбега. Защита просила более мягкую меру пресечения, однако суд удовлетворил ходатайство следствия.

Летом в Москве прошло несколько акций протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. На несогласованных шествиях 27 июля и 3 августа задержали несколько тысяч человек.

О новых эпизодах в «московском деле» — в материале “Ъ” «СКР наступил на горлышко собственному обвинению».