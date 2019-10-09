Georgian Airways подсчитала ущерб от запрета полетов

Грузинский перевозчик Georgian Airways готовит иск к российскому Минтрансу на $25 млн за запрет на перевозки из Грузии в Россию в разгар летнего сезона. Компания отрицает как наличие задолженности $800 тыс. за услуги аэронавигации в РФ, так и несоответствие нормам безопасности. Юристы считают, что иск будет подан в международный арбитраж. Эксперты говорят, что в последние годы аналогичных разбирательств не было, и считают перспективы грузинского перевозчика в споре туманными, так как найти формальные основания для запрета полетов — более чем решаемая задача для Минтранса, где отмечают, что долг перевозчика еще выше — порядка $1 млн.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways в течение двух месяцев подготовит исковое заявление к российскому Минтрансу с требованием возместить $25 млн (около 1,6 млрд руб.) убытков, сообщил 9 октября генеральный директор компании Роман Бокерия в интервью телеканалу «Маэстро». Финансовые потери возникли после запрета министерства для грузинских перевозчиков летать в Россию.

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В июне после массовых протестов в Тбилиси против российской внешней политики президент Владимир Путин запретил российским перевозчикам летать в Грузию для «обеспечения безопасности российских граждан». Сухопутная и морская границы с Грузией при этом остались открытыми. Позже Минтранс ввел запрет на полеты для грузинских авиакомпаний, обосновав решение их задолженностью за аэронавигационное обслуживание в России в размере $800 тыс. и несоответствием грузинских компаний Georgian Airways и MyWay Airlines требованиям авиационной безопасности.

В интервью господин Бокерия заявил, что Минтранс РФ допустил ошибку. «Они назвали две причины, по которым запретили нам полеты. Ни одна из причин не является реальной. В юридическом разрезе мы полностью вправе потребовать компенсацию за тот огромный финансовый ущерб, который был нанесен нам»,— заявил он.

Как рассказывал “Ъ”, компенсации за запрет перевозок в высокий летний сезон ждут также российские авиакомпании, летавшие в Грузию: «Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Red Wings, Smartavia. Вице-премьер Максим Акимов летом говорил, что убытки российских компаний будут компенсированы из бюджета. При этом господин Акимов подчеркивал, что речь идет конкретно о компенсации убытков — возмещать упущенную прибыль в правительстве не намерены. Оценки ущерба у российских компаний существенно ниже, чем у их грузинских коллег: S7 оценивала потери в 600 млн руб., «Победа» — в 500 млн руб., Red Wings — в 200 млн руб.

В Минтрансе “Ъ” сообщили, что объем долга Georgian Airways за аэронавигационное обслуживание составляет порядка $1 млн.

«Подобные меры по запрету полетов применяются во всех случаях, когда у авиаперевозчиков возникает задолженность за аэронавигационное обслуживание,— говорят в Минтрансе.— Прежде чем говорить о конкретных недостатках, необходимо ознакомиться с программой грузинской стороны по обеспечению авиационной безопасности». Таковой, говорит собеседник “Ъ” в отрасли, у Грузии нет.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что в последние годы иностранные авиаперевозчики не подавали иски к российским транспортным властям. Ранее конфликтные вопросы решались переговорами авиационных властей договаривающихся государств. Основанием для допуска авиакомпаний к полетам в пункты назначения на территории России служат международные соглашения о воздушном сообщении, заключаемые между странами. Эксперт отмечает, что для Минтранса найти формальные и не нарушающие законодательства основания для ограничения полетов — задача вполне решаемая.

Советник PB Legal Николай Строев отмечает, что успех в споре зависит от обоснованности требований истца и правильного выбора юрисдикции.

«Россия с высокой долей вероятности будет оспаривать компетенцию суда по данному спору. Обычно подобные разбирательства длятся годами»,— подчеркивает юрист.

Юрист компании «Глазунов и Семенов» Валерий Глазунов говорит, что оценить правомерность действий сторон сложно, так как их позиции противоречат друг другу; предварительные выводы можно будет делать после подачи иска в суд. «Учитывая экономическую составляющую спора, полагаем, что допустимо обращение в международный арбитраж»,— полагает он.

Управляющий партнер юридической компании Dealex Виктор Рассохин говорит, что случаи, когда авиакомпании удавалось возместить убытки после запрета полетов над территорией какой-либо страны, неизвестны. «Для удовлетворения иска истец должен доказать в суде наличие причинно-следственной связи между решением Минтранса и фактом возникновения убытков, а само решение является необоснованным, то есть у авиакомпании отсутствуют нарушения и долг за услуги аэронавигации»,— сказал юрист. Господин Рассохин добавил, что юридических оснований для компенсации ущерба российским авиакомпаниям нет: вопрос — полностью на усмотрение Белого дома.

Герман Костринский