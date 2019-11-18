ФАС возбудила дела против двух поставщиков гречки в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило два дела против поставщиков гречки — ООО «Агро-Альянс» и ООО «Компания "Ангстрем Трейдинг"», сообщается на сайте ведомства. Они подозреваются в нарушении Закона о торговле (п. 1 ч. 1 ст. 13).

ФАС направила запросы в торговые сети и выяснила, что два поставщика по-разному формируют цены для ритейлеров. Это может означать, что компании ставили некоторые торговые точки в дискриминационные условия, что является нарушением законодательства.

Напомним, в конце октября российские ритейлеры получили от поставщиков гречневой крупы уведомления о повышении цен до 25%. Подорожание гречневой крупы якобы связано с низкими ценами в предыдущие два года, что вынудило аграриев снижать площади посева под эту культуру. В итоге на рынке образовался дефицит. Росстат по итогам октября сообщил, что среди продовольственных товаров сильнее всего выросли цены на гречку — на 7,3%. В Минсельхозе ситуацию на рынке назвали стабильной.

В ноябре эксперты компании «Прозерно» заявили о возобновлении роста оптовых цен на гречку, в основном в центральных регионах, Поволжье и Западной Сибири. ФАС вновь пообещала проверить информацию о повышении стоимости крупы. До этого в ведомство обращался Российский союз мукомольных и крупяных предприятий.