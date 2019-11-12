Эксперты заявили о возобновлении роста оптовых цен на гречку в России

На прошлой неделе возобновился рост оптовых цен на гречневую крупу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании «Прозерно». В основном цены поднялись в центральных регионах, Поволжье и Западной Сибири. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) вновь пообещали проверить обоснованность цен, установленных производителями и переработчиками гречки.

Как заявили в «Прозерне», на прошлой неделе оптовая цена гречки достигла 41 860 руб. за тонну, что на 110 руб. выше, чем неделей ранее. При этом в компании отмечают, что пока темпы роста цен ниже, чем в сентябре—октябре.

Повышение стоимости гречки эксперты связали с сокращением площадей под гречихой более чем на 20%. В «Прозерне» уверены, что выращенного урожая достаточно для удовлетворения внутренних потребностей страны. Компания прогнозирует, что сбор гречихи в 2019 году составит 755 тыс. тонн, также остались запасы с прошлых сезонов. Внутреннее потребление в РФ оценивается почти в 800 тыс. тонн в год.

В ФАС 11 ноября прошло селекторное совещание, на котором обсудили ситуацию на рынке гречихи и гречневой крупы. Встречу было решено организовать после обращения российского Союза мукомольных и крупяных предприятий из-за роста цен на гречиху. По мнению ФАС, дефицита на рынке не наблюдается.

«Во всех регионах, являющихся основными производителями гречихи, ситуация на этом рынке находится под контролем территориальных управлений ФАС. Несмотря на то что фактов нарушения антимонопольного законодательства до сих пор выявлено не было, мы приняли решение проверить обоснованность цен, устанавливаемых как производителями, так и переработчиками гречихи»,— цитирует пресс-служба ведомства начальницу Управления контроля АПК ФАС Анну Мирочиненко.

В конце октября российские ритейлеры получили от поставщиков гречневой крупы уведомления о повышении цен до 25%. Подорожание гречневой крупы связывали с низкими ценами в предыдущие два года, из-за чего аграрии вынуждены были снижать площади посева под эту культуру. В итоге на рынке образовался дефицит. Росстат по итогам октября сообщил, что среди продовольственных товаров более всего выросли цены на гречку — на 7,3%. В Минсельхозе называли ситуацию на рынке гречки стабильной.