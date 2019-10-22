Поставщики гречки предупреждают о росте цен до 25%

Российские ритейлеры получили от поставщиков гречневой крупы уведомления о повышении цен. Как сообщили «Ведомостям» представители «Ленты» и «Ашана», речь идет о росте в 20–25%. Представитель сети «Командор» (Восточная Сибирь) сообщил о повышении цен на 25–50% до 59 руб. за 1 кг. Информацию подтверждают и отраслевые объединения. Подорожание гречневой крупы связано с низкими ценами в предыдущие два года, это вынудило аграриев снижать площади посева под эту культуру. В итоге на рынке образовался дефицит.

Согласно данным Росстата, пока цена на гречку с начала года выросла на 6,4% и на 7,6% по сравнению с сентябрем 2018 года. Напомним, в июне 2016 года из-за низкого урожая 2014–2015 годов розничная цена гречки достигала 92 руб. за килограмм. Также дефицит гречки образовался в 2010 году.

В 2017 году из-за роста цены фермеры расширили посевные площади, что привело к избытку крупы на рынке и обвалу цен.

Правительство в ноябре 2018 года ликвидировало комиссию по контролю цен и состояния продовольственных рынков. По мнению кабинета министров, вмешательство государства чаще вызывало фиксацию цен на предельных уровнях и исчезновение товаров с полок магазинов, поэтому в последние годы правительственная комиссия фактически не собиралась.

Подробнее об отказе попыток повлиять на цены читайте в материале “Ъ” «Рынки пережили правительственную комиссию».