ФАС проведет проверку из-за повышения цен на гречку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила обращение от Российского союза мукомольных и крупяных предприятий о росте цен на гречку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК ФАС Анну Мирочиненко. По ее словам, антимонопольное ведомство планирует провести проверку производителей гречихи и ее переработчиков.

«До настоящего времени в ФАС России не поступали обращения или жалобы на рост потребительских цен на гречневую крупу. Однако в связи с поступлением обращения со стороны Российского союза мукомольных и крупяных предприятий о росте цен на гречиху ФАС России планирует провести проверки»,— сказала госпожа Мирочиненко. По ее словам, этот вопрос также будет обсуждаться с территориальными управлениями ФАС России регионов, являющихся основными производителями гречихи.

В конце октября российские ритейлеры получили от поставщиков гречневой крупы уведомления о повышении цен до 25%. Подорожание гречневой крупы якобы связано с низкими ценами в предыдущие два года, что вынудило аграриев снижать площади посева под эту культуру. В итоге на рынке образовался дефицит. Росстат по итогам октября сообщил, что среди продовольственных товаров более всего выросли цены на гречку — на 7,3%.

Между тем, по оценке Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, текущий урожай и запасы прошлых лет позволят обеспечить потребности россиян в гречневой крупе на протяжении порядка двух лет даже в случае полного прекращения производства гречихи.

В Минсельхозе также назвали ситуацию на рынке гречки стабильной, незначительное повышение оптовых цен в сентябре восстановило стоимость крупы до уровня предыдущих лет.