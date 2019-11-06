В России впервые за четыре месяца выросли цены на продукты

Продовольственная инфляция в России после четырех месяцев снижения составила в октябре 0,2%, следует из данных Росстата. Всего с начала года цены на продукты выросли на 1,5% и на 4,2% по сравнению с октябрем пошлого года.

В наибольшей степени продукты подорожали в Дагестане — на 0,7%. При этом в Коми, Краснодарском и Хабаровском краях и Тюменской области товары и услуги подешевели на 0,1–0,5%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли за месяц на 0,1%.

Среди продовольственных товаров более всего выросли цены на гречку — на 7,3%. Подорожали также отдельные виды фруктов и овощей. Так, цены на помидоры выросли на 23,5%, огурцы — на 15,1%, апельсины — на 11,6%, бананы — на 5,9%. На 0,6-1,1% подорожали говядина, молочная продукция, мясные консервы.

Продовольственная дефляция в июне составила 0,5%. Тогда снижение цен на продукты по сравнению с предыдущим месяцем произошло впервые с сентября 2018 года.

О ценах этого лета — в материале “Ъ” «Россияне урезали средний чек до годового минимума».